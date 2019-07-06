彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手

▲彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！（圖／東森新聞）



地方中心／彰化報導

雞皮疙瘩掉滿地！彰化市一棟248戶的社區公寓大廈，被拍到磁磚剝落嚴重，四面粉色的外牆出現一格格的黑色缺洞，被形容像「被打馬賽克」一般。社區總幹事表示，20年前起外牆開始剝落，近5年越來越嚴重，但修繕經費高達2000萬元，大家意見不一，只能先拉外網防護，慘遭縣府要求限期改善，否則開罰。

社區大樓位在後火車站景宗街附近，遠看以為是特殊設計，近看就能明顯發現，外牆磁磚不規則凌亂剝落，深淺不一的密密麻麻黑色空洞，幾乎沒有一面是完整的，附近民眾路過，形容簡直像是「磁碟重組」、「打磚塊遊戲」，甚至說是「打馬賽克」的樣子，覺得有趣紛紛拍照分享，但鄰居卻嚇得驚呼「會恐怖啦，怕它會掉下來砸到我啊！」還有人車子因此被砸破玻璃，維修數千元。

▲管委會先用防護網防止磁磚掉落。



社區管委會表示，該棟大樓興建於1994年，共有248戶，以鋼骨結構，因鄰近火車站、地點好，當年在彰化市炙手可熱，未料，921地震之後，大樓外牆磁磚就開始剝落，本來只有一小部份，近5年卻更嚴重，掉落越來越快，幾乎沒有一面是平整的，但總幹事說，建商早已倒閉，重新要拉皮要1500至2000萬元，住戶得自籌經費修繕。

社區管委會目前先拉起外網，接住掉落磁磚，因為要說服248戶一起出錢不容易，大家意見不一，2000萬元修繕費用平均每一戶要分攤6萬元，一直無法順利通過表決，住戶最後開會決定，未來將從住戶每月的管理費中撥補部分費用，作為維修基金，費用補足就施工，分區塊著手拉皮，並且已張貼告示警告。

對此，彰化縣政府建設處則認為太誇張，如果發生意外，管委會會有法律責任，建物的所有權人應該要維護建物的合法使用及結構設備安全，磁磚掉落若導致傷亡，涉及相關民事及刑事責任，已經要求社區限期改善，否則可依照《建築法》連續開出最高30萬元罰鍰。

▼管委會僅設網、告示，縣府要求限期改善。

