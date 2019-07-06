ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手

ETtoday房產雲

▲▼彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手。（圖／東森新聞）

▲彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！（圖／東森新聞）

地方中心／彰化報導

雞皮疙瘩掉滿地！彰化市一棟248戶的社區公寓大廈，被拍到磁磚剝落嚴重，四面粉色的外牆出現一格格的黑色缺洞，被形容像「被打馬賽克」一般。社區總幹事表示，20年前起外牆開始剝落，近5年越來越嚴重，但修繕經費高達2000萬元，大家意見不一，只能先拉外網防護，慘遭縣府要求限期改善，否則開罰。

社區大樓位在後火車站景宗街附近，遠看以為是特殊設計，近看就能明顯發現，外牆磁磚不規則凌亂剝落，深淺不一的密密麻麻黑色空洞，幾乎沒有一面是完整的，附近民眾路過，形容簡直像是「磁碟重組」、「打磚塊遊戲」，甚至說是「打馬賽克」的樣子，覺得有趣紛紛拍照分享，但鄰居卻嚇得驚呼「會恐怖啦，怕它會掉下來砸到我啊！」還有人車子因此被砸破玻璃，維修數千元。

▲▼彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手。（圖／東森新聞）

▲▼彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手。（圖／東森新聞）

▲▼彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手。（圖／東森新聞）

▲▼彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手。（圖／東森新聞）

▲▼彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手。（圖／東森新聞）

▲管委會先用防護網防止磁磚掉落。

社區管委會表示，該棟大樓興建於1994年，共有248戶，以鋼骨結構，因鄰近火車站、地點好，當年在彰化市炙手可熱，未料，921地震之後，大樓外牆磁磚就開始剝落，本來只有一小部份，近5年卻更嚴重，掉落越來越快，幾乎沒有一面是平整的，但總幹事說，建商早已倒閉，重新要拉皮要1500至2000萬元，住戶得自籌經費修繕。

社區管委會目前先拉起外網，接住掉落磁磚，因為要說服248戶一起出錢不容易，大家意見不一，2000萬元修繕費用平均每一戶要分攤6萬元，一直無法順利通過表決，住戶最後開會決定，未來將從住戶每月的管理費中撥補部分費用，作為維修基金，費用補足就施工，分區塊著手拉皮，並且已張貼告示警告。

對此，彰化縣政府建設處則認為太誇張，如果發生意外，管委會會有法律責任，建物的所有權人應該要維護建物的合法使用及結構設備安全，磁磚掉落若導致傷亡，涉及相關民事及刑事責任，已經要求社區限期改善，否則可依照《建築法》連續開出最高30萬元罰鍰。

▼管委會僅設網、告示，縣府要求限期改善。

▲▼彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手。（圖／東森新聞）

▲▼彰化大樓下20年磁磚雨…密麻黑洞像「打馬賽克」！　驚動縣府出手。（圖／東森新聞）

關鍵字：彰化磁磚馬賽克公寓管委會景宗街

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4207

長榮罷工900空姐想拿回三寶　「一封公開信」教大絕招

長榮罷工進入第15天，傳出有部分空服員想復飛，卻領不回三寶。臉書「台灣百合正義會」4日發布「給長榮罷工空服員的一封公開信」，建議想取回三寶的900多位空服員向警局報案，如此一來長榮航空就會盡快協助重辦..

7月4日 22:47

//cdn2.ettoday.net/images/4212

祖墳有蔭屍！客急買「一箱10年大龍」他嚇傻：第一次遇到　網驚長知識了

一名老闆日前遇到客人急著收購10年以上白酒，並表示是為了祖墳撿骨所用，原本他以為只是普通祭拜，笑回「頂多兩瓶就夠了」，沒想到對方語帶凝重地透露，整件事情的來龍去脈，讓他聽完超毛，網友們也直呼長知識了。

7月4日 18:29

//cdn2.ettoday.net/images/4212

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

館長（陳之漢）先前在直播中點名天王吳宗憲是假愛台，痛批對方賺台灣人的錢，再去大陸賺大陸人的錢，對此吳宗憲3日開直播正面反擊，嗆館長不要吹噓做公益，更質問對方：「拿公益來比，921你捐多少？」對此，館長..

7月4日 23:04

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／月電費破1300元！租屋女哀號：很省電了　神揪「3大吃電怪獸」網嚇壞

七月天氣酷熱難耐，爽吹冷氣之餘，電費也貴得嚇嚇叫！一名女網友搬到租屋處，發現用電量激增，一個月電費粗估1300多元，「我已經很省電了耶」，不滿荷包大失血，她開始檢視家電使用情況，熱心網友一看，發現是3..

7月4日 12:32

//cdn2.ettoday.net/images/4209

影／領不回三寶淚灑罷工棚！　長榮陪空姐報案：當天報警，隔天就可回來飛

長榮航空空服員罷工進入第14天，許多空服員仍在南崁的罷工棚靜坐罷工，不過，有一名空服員2日向工會申請領三寶，卻拿不到申請號碼牌，當場哽咽落淚。對此，長榮航空3日指出，只要罷工的空服員想復飛，公司就會進..

7月4日 00:00

//cdn2.ettoday.net/images/4208

萌到爆！台鐵全新彩繪列車「滿車都是Hello Kitty」　外觀內裝搶先看

今年夏天台鐵局、易遊網和台灣三麗鷗更以共同合作方式為環島之星換上新裝，打造萌指數破表的「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」。除了外車廂換上彩繪外，車内布置小從備品、大到内裝彩繪更是全面更新，..

7月3日 10:57

//cdn2.ettoday.net/images/4155

影／「賺錢全給老婆」的星座男Top 4 ！摩羯優質潛力股、第一名趕快嫁

俗話說的好，「挑老公，是女生重要的選擇之一。」雖然現在女人當自強，不過要是有個願意為你吃苦打拼的另一半，也是一件很幸福的事情。現在就為你公開，婚後賺錢都給老婆的4大星座男，看到快點嫁！

7月3日 07:00

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

「陶朱隱園」18億全台最貴！空..

好市多0元神器　DIY電扇秒變..

釘子戶要13億才搬家！淒涼下場..

他吹冷氣電費僅171元　台電解..

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

娃娃機業績對折再對折！台主曝秘..

出賣女友睡姿！真理褲辣腿網暈了

君鴻酒店將歇業　海霸王接手改商..

廚房沒窗！他憂油煙味…網曝神招

房寬只有2.2m　超狹窄屋竟擁..

ETtoday房產雲

最新新聞more

勤樸機構八里龍米段住宅開工大典

無殼蝸牛「1元」竟能入主土城？

站前西門商辦搶手　空置率瞬降至..

鳳山房價2年內將全面站上2字頭

北市豪宅進軍青埔　買氣爆棚！

房仲祭「工作鑑賞期」薪資優惠　..

房仲大舉搶召社會新鮮人　強調保..

8月底前申請　高雄貸款利息補貼..

「市場是甚麼行情，就賣甚麼價」..

入主美式雙語宅　天天樂活森呼吸

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366