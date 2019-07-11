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品牌網紅「有感伯」可愛到炸！鉅陞粉絲開趴　大人小孩都嗨翻啦

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鉅陞建設 。（圖／記者廖明慧攝）

▲7月6日(六)鉅陞建設板橋水岸開趴！品牌網紅「有感伯」與粉絲同樂。

房產中心／台北報導

7月6日(六)板橋江翠水岸熱鬧滾滾，有YOYO家族唱跳秀、小丑魔術表演、氣墊遊戲區、下午茶胖卡、樂團演唱，網紅「有感伯」開趴狂吸4百粉，憨厚的阿北超會擺Pose，現場民眾直呼太可愛，大人排隊握手小孩搶抱抱。原來「有感伯」是鉅陞建設最新品牌虛擬網紅，每月會在網路上分析家事房市天下事，第一支影片「重劃區小撇步報你知」，親切熱情就像自家大伯為家人指點迷津，最重要的是阿北第一集就點破「買不起」的迷思，各種分析與見解都讓人「很有感！」

鉅陞建設 。（圖／記者廖明慧攝）

新一代品牌網紅可愛到炸！「鉅陞粉絲聯歡趴」嗨翻板橋 

鉅陞建設就像「有感伯」一樣，親切熱情又好客；不同於一般建商只管急著交屋，房屋後續產生的問題，消費者常常找不到人，鬧了不少糾紛。鉅陞建設反而希望住戶間多交流互動，凝聚鄰里情誼，台灣最美的人情味不止是傳遞給外國人的印象，更是左鄰右舍的生活日常，也是鉅陞建設想帶給客戶的感受，把「服務」做到最好。因此鉅陞7月6日(六)於河藍灣II接待中心擴大舉辦「鉅陞家族 粉絲好鄰居聯歡趴」，邀請板橋【鉅陞河藍灣I & II】的已購客、粉絲一起開趴狂歡，除了喝玩樂熱情款待，最特別的是還有融合「有感伯」的AR擴增實境遊戲，類似寶可夢的「抓寶」玩法超促咪，抓到寶還可現場兌換獎品，住戶們全場尋寶，大家多走動多碰面，一回生二回熟，大家從原本不熟識到相互點頭、微笑，最後聚在一起開心聊天，氣氛歡樂又熱鬧。

鉅陞建設 。（圖／記者廖明慧攝）

鉅陞建設 。（圖／記者廖明慧攝）

鉅陞建設「有感建築，專寵自住」讓黃小玫暖唱「真不愧是你」



近兩年，建築界爆紅的鉅陞建設一直激推「有感建築，專寵自住」的理念，改造了整個房市生態，幾乎讓想買房的自住客，馬上就先想到鉅陞。連熱愛創作的台灣網紅歌手黃小玫都為鉅陞建設暖唱「真不愧是你」，MV詮釋疲憊上班族都希望一回到家就能好好放鬆，關鍵就在「它夠不夠貼心」，例如玄關的定時排風除臭鞋櫃，能消除異味預防發霉；廚房直覺式收納便利好整理，每樣東西都有自己的家；機能衛浴讓各式備品有專屬空間，連手機都有專屬位置與充電座；臥室內採用迴風防潮的智慧衣櫃，解決衣物受潮問題；還有毛小孩專用的寵物門，愛犬愛貓自由進出。這些貼心設計竟然都是交屋時的「標準配備」，這不只讓所有的購屋族大讚「原來這才是標準檔次」，更領先業界樹立了標配新標竿。

鉅陞建設 。（圖／記者廖明慧攝）

▲衣櫃上、下空間設置通氣迴風口，解決衣物及收納物品潮溼與發霉之隱憂。（圖／翻攝自官網）

鉅陞建設 。（圖／記者廖明慧攝）

▲以明鏡及置物鏡箱搭配五金配件及浴櫃，進行衛浴空間收納總體規劃施作，提升居住舒適感受。（圖／翻攝自官網）

所有買房最花時間精力的部分，鉅陞建設「All In One一條龍服務」

鉅陞建設首創的「有感建築」和「All In One一條龍服務」，為客戶整合設計、裝潢、房價、客服系統，無論從水電照明、空調、傢俱風格建議等，至整合購屋、裝潢花費，還是APP客服系統、LINE售後群組、24小時線上監看、建築保固體檢等，所有買房最花時間精力的部分，鉅陞建設一次就先幫消費者做到好，消費者只需準備好「自備款+規費+稅金」，交屋後就可以輕鬆入住。「不賣你貴但為你多想」的創新體貼服務，不僅讓客戶覺得真的「很有感」，也同樣反映在銷量上，板橋《河藍灣 I》、青埔《英倫花園》、《日和花園》皆在半年內完銷！

民眾敲碗期待！青埔、新莊副都心、台中即將開案

鉅陞建設於今年7月，在青埔推出三期《永麗花園》，位於桃園高鐵正中心商業發展區，距離高鐵站僅500公尺，該區生活圈已成形，而工程期3年，交屋時橫濱八景島水族館、和逸飯店、IKEA也陸續到位，後市看好，888萬三房車的總價讓年輕人提早買房提早圓夢。位於新莊副都心的《聯合公園》也將緊接登場，地點位於中華路富貴路口，2000坪大基地由鉅陞、新潤、永陞三強聯手打造，是該區罕見的「純住」社區，不僅緊鄰AU商城，而且位於4000坪濕地公園第一排，三房918萬震撼全區。另外，鉅陞建設已正式進軍台中北屯，將於2020年推出好宅建案，估計將為台中房市掀起一股全新「有感狂潮」！

鉅陞建設官網 ► ► ►

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關鍵字：鉅陞板橋好感伯網紅新北房產

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