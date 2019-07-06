舊屋換新屋「坪數縮水12坪」…人夫問該買嗎？親友狂搖頭：一定會後悔

▲原PO認為，新建案採光很棒，但活用空間比舊屋少了12坪！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「大房換小房、舊房換新房，大家會怎麼抉擇呢？」一名人夫想買新宅，發現新建案大樓的坪數好小，但採光佳、視野美，讓他難以抉擇，詢問親友都被打臉，甚至斷言「長時間下來一定會後悔！」

一名夫妻育有1孩，有打算再添1寶，目前住在15年的電梯大樓，是多年前買中古屋，自認屋況良好，住的也相當舒適，不過礙於樓層低，沒有景觀視野，加上採光不佳，近日人夫萌起換房念頭，看中一間預售屋案件，讓他好心動。

原PO列出新、舊房共通點，地點皆位在明星學區，生活機能一樣，有3房2廳2衛、車位，最重要的是「如果舊房順利出售，之後房貸應和現在差不多！」

差異點部分，舊房一層3戶2梯，約有190戶，權狀52坪，室內實際僅35坪，只有主臥室採光算可接受，不過社區環境好，鄰居素質優良；新房一層6戶2梯，約72戶，權狀僅35.3坪，室內活用空間剩23坪，但採光很好，3間房也都有室外窗。

新房唯一缺點就是坪數小，原PO也看過同價位新建案，活用空間都沒比舊屋來的大，讓他遲遲不敢換房，對此，他在《mobile01》求問，大家會因「高樓層有景觀、採光好、新大樓」3個因素換房嗎？原PO曾問過周邊親友此問題，然而大家一致認為不建議換，「覺得換屋後長時間下來一定會後悔！」

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▲坪數小，管理費又多，網友建議原PO要三思！（圖／翻攝mobile01）

網友看完求助文後，紛紛給予建議，「坪數問題就是大問題了，室內21坪加裝潢下去剩幾坪。除非新的室內也是35坪，不然不建議」、「母湯喔，一層六戶光關門聲就夠吵架了。190戶的管理費跟72戶的管理費一定有差（除非舊社區管理問題很多）」、「實坪35變21真的差太多了，21坪是很有感的小，15年的屋說真的也不是太舊，如果是我，會先在外租屋幾個月，把舊房子重新大整修裝潢改格局，住起來就會跟新屋一樣了～採光不佳衛浴無窗都可以透過裝潢解決，但坪數大小是無法的」、「新大樓公設比太驚人了吧！少14坪已經算是少掉至少2間房間的面積，房子越換越大，哪有人越換越小的」。

原PO冷靜下來後，在留言串回覆「沒錯！還有管理費問題。現在舊屋一坪是45元，新大樓目前預估要80～90元，很驚人！現在想想好像自己為了換有採光的高樓層好像很多都沒有考慮到，謝謝大家提點！」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，買新大樓就是公設比很高，若舊家住得舒適廣闊，不妨選擇重新裝修，一樣能擁有新屋氣氛與較高的生活品質。