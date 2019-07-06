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買哈根達斯回家！隔天開冰箱…4杯都剩1小口　老爸「留一點給兒子」網笑瘋

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO的冰淇淋只剩一口。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「前一陣子去到好市多」，一名男網友貼文表示，當時哈根達斯在做活動，他就買了幾杯冰淇淋回家，想慢慢享受，沒想到隔天拿出來，發現每一種口味都只剩一口。一問之下，原PO才知道是爸爸都吃了，而且老爸還超「貼心」地說，「想說留一點給你吃」，讓網友都笑噴，「真的是留『一點』給你吃。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》表示，他前一陣子去好市多，看到哈根達斯在做活動，試吃後覺得蠻好吃，加上價格也讓他很心動，就買回家打算慢慢享受。「結果……隔天從冰箱拿出來看……怎麼重量好像不大對勁QQ就剩下這樣了」，原PO透露，隔天他再把冰淇淋拿出來之後，每一杯就都只剩一口。

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▲原PO拍下照片，問家裡人「是誰吃的」。（圖／翻攝自爆怨公社）

他忍不住滴下男兒淚，「家裡也只有老爸跟老媽2人啊OAQ沒有人跟我說要吃就只剩下這樣，到底要多貪吃才可以不到一天的時間就吃這麼多，難道吃這麼多，良心不會痛嗎？」他也附上一張事後在群組質問的照片，只見他劈頭就傳了一張幾乎全空的冰淇淋杯子照，並傳訊，「問一下，這是誰吃的？怎麼每個都剩一點……」

仔細看看對話，原PO在5個人的家庭群組中，先傳了一張冰淇淋照，而此時4杯冰淇淋已經幾乎全空，讓原PO忍不住，「問一下，這是誰吃的？怎麼每個都剩一點……」看到訊息後，原PO媽則回「你爸吃的」，讓原PO忍不住傳了一個哭泣貼圖。

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▲爸爸一句「想說留一點給你吃」讓網友笑噴。（圖／翻攝自爆怨公社）

而偷吃冰淇淋的原PO爸接著也回訊息，問兒子「我吃的，怎麼了？」男網友則是抱怨，「昨天才剛買耶……也吃太快了吧！而且每個口味都剩那一口是怎樣啦？」沒想到爸爸突然表現出「貼心」一面，「想說留一點給你吃」，讓原PO瞬間無言。

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「還有一口冰，順便丟垃圾」、「很貼心啊！還會想到你沒吃」、「『我吃的，怎麼了？』看到這句爆笑」、「有留一點給你吃啊」、「真的留『一點』給你」、「父皇好貼心，還有施捨給你這老百姓一口」、「沒有全部吃光，還想到每種口味都要留給你，很有愛啊～哈哈！」

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關鍵字：冰淇淋哈根達斯偷吃爆怨公社

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