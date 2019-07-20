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舊金山灣區高房價下不了手！　盤點科技新貴最想移居5大城市

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▲▼舊金山灣區。（圖／pixabay）

▲舊金山灣區房價高昂。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國舊金山灣區（Bay Area）房價出了名的貴，讓許多在灣區工作的科技新貴都敬而遠之。最新一份針對該區科技新貴的調查顯示，多數人寧願花相對低的價格，在美國其他城市找到更好的住處，而其中有5大城市特別吸引他們。

以提供「機器人理財顧問（Robo-adviser）」知名的加州（California）新創公司Wealthfront，在過去5個月針對灣區2700名科技從業人員進行問卷調查，究竟他們願不願意在擁有絕美景色的灣區購置房產。其中2成5的人寧願選擇去到其他城市，用較低的價錢買下更好的房子，也不願意留下來成家。

「搬去其他城市的人們，不會願意花相同的錢買下和在舊金山一樣大的房子」，Wealthfront公關部高層沃克（Kate Wauck）表示，「他們會挑更便宜的價格。」一般人說，在灣區要買下擁有2間臥房的房子要花超過100萬美元（約新台幣3120萬元）；相較之下，那些想要在芝加哥或奧斯丁買房的人，手上的預算是40萬美元（約新台幣1250萬元），而且想要有3房的房子。以下是這些科技新貴想要落地深根的5個城市。

芝加哥，著名的「風城」（Windy City）。芝加哥中等房屋的價位落在34萬9000美元（約新台幣1080萬元），它是共同創業基金供應商晨星（Morningstar）總部所在地，同時也透過和 非營利組織World Business Chicago合作，正在增加該城科技產業的工作機會。

西雅圖，科技巨頭亞馬遜和微軟公司的所在地。該城的西北區價格比矽谷便宜，但仍然偏貴，中等房價大約70萬美元（約新台幣2200萬元）。

不少人也想南下到洛杉磯置產，那裡中等房價大約84萬美元（約新台幣2500萬元）。亞馬遜旗下的保全企業鈴響公司（Ring）和知名交友軟體Tinder總部都設在該城。

▲▼紐約。（圖／pixabay）

▲紐約中等房屋價格落再52萬5000美元。（圖／pixabay）

除了曼哈頓區域將近160萬美元（約新台幣5000萬元）高得嚇人的房產價格以外，紐約都會區的中等房價是52萬5000美元（約新台幣1600萬元），相對經濟實惠。而在紐約發展的科技企業包括音樂串流公司Spotify，以及網路內容管理系統公司Squarespace。

再來是位於德州的奧斯丁（Austin），只要花上40萬美元（約新台幣1250萬元），就能在這裡買下一間不錯的房子。事實上，奧斯丁還被暱稱為矽丘（Silicon Hills），在這裡落地生根的科技產業包括蘋果（Apple）和租屋服務網站HomeAway。

關鍵字：美國房地產北美要聞房產雲

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