住不起美國！她移居厄瓜多小鎮擁抱百萬美元視野：這裡是天堂

▲ 夫婦倆已多年沒有回到美國。自2013年以來，麥肯齊只回美國一次，堂從那之後就沒有踏上美國領土。（圖／翻攝自臉書Jacqueline Zaleski Mackenzie）

國際中心／綜合報導

美國一名退休女教師從小隨著從軍的父親到處搬家，幾乎把美國每一州都住過，也曾在墨西哥生活過6年，環遊世界。如今，熱愛園藝的她坦言，想要在厄瓜多南部小鎮度過餘生，「這裡一年365天都可以栽種，是園丁的天堂」，且夫妻倆現在住的地方擁有百萬美元的視野，「我們負擔不起在美國的生活，但我們很富有。」

美媒MarketWatch報導，現年72歲的麥肯齊（Jacqueline Mackenzie）2013年與丈夫堂（Don）來到厄瓜多，選擇在南部小鎮維爾卡班巴（Vilcabamba）展開新生活。據瞭解，小鎮及周邊居民約莫只有4000人，但其中許多人來自美國、加拿大及歐洲國家。

▲ 2人每月生活開銷約2000美元（約新台幣6萬2830元），主要來源是堂的退休金。（圖／翻攝自臉書Jacqueline Zaleski Mackenzie）

現在夫婦倆就住在小鎮的「生態村」（eco-village）當中，過著把對環境影響降至最低的方式來生活。這也意味著，他們要自己栽種食物，入住用木材和石頭打造的環保房屋，依靠風力、水力發電，且沒有熱水器。

儘管如此，2人還是熱愛這種生活。根據堂的說法，鎮上的空氣非常棒。而熱愛園藝的麥肯齊則說，「這裡的氣候真的很好，氣溫從不低於華氏58度（攝氏14度）或高於華氏86度（攝氏30度），這裡一年365天都可以栽種，是園丁的天堂。」

回首過去6年在厄瓜多的生活，2人一開始必須支付400美元的房租，但在去年搬到生態村後，花費3.8萬美元打造房屋，已不需要再為租金煩惱，並靠著幫忙村內雜事，土地免租金。目前最大一筆開支就是食物，因為夫妻倆是有機飲食的愛好者。她提到，「我們負擔不起在美國的生活，但我們很富有。」

▼ 根據麥肯齊的說法，當地的氣候相當宜人。（圖／翻攝自臉書Jacqueline Zaleski Mackenzie）