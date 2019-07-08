「為喝牛奶養一頭牛」不明智　4成度假小宅等逾1年賣不掉

7月放暑假了，想在國內享受度假風情，民眾可能一時衝動買下低總價的度假小宅。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者黃靖惠／綜合報導

7月放暑假了，想在國內享受度假風情，民眾可能一時衝動買下低總價的度假小宅，但可要注意這類產品，後續脫手難度高，根據《屋比房屋比價平台》統計，北台度假宅將近4成，得拖過1年以上才賣得出去。房產專家表示，度假宅多半不在市中心，且需定期清掃，建物隨時間貶值，持有越久跌得越多，並非投資的好產品，並奉勸「為喝牛奶養一頭牛」十分不明智。

但民眾購買休閒渡假住宅，須注意這類產品多不在交通便利處，且購買潛在買家少，一旦面臨脫手恐有難度。據《屋比房屋比價平台》統計，北市、新北、基隆、宜蘭4縣市的度假宅近4成以上，得在網路待售超過1年以上。

北市主打度假休閒宅待售集中在北投、內湖、文山3區，且待售逾1年件數占比高達5成；新北則是三芝、淡水、萬里3區，待售逾1年件數占比近4成。

另外，前幾年投資客瘋搶購的宜蘭「溫泉宅」、「冷泉宅」，如今同樣脫手面臨難度，待售時間拖過1年占比，同樣達3成6。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴說明，北台灣度假宅待售「價格調降件數」只有個位數，另「調降件數占比」只有2％，也顯示屋主調降價格意願不高，且降價賠售的比例少，但是賣超過1年以上的比例卻很高，平均近4成。

天時地利不動產總經理張欣民表示，北台曾數度掀起搶購休閒類型不動產的熱潮，許多人喜好有山、有海、有夕陽的景觀度假宅，再加上這類產品總價不高、入手門檻低，就下手先買了之後擺在那裡，隨著時間過去，後來覺得路途遙遠，也逐漸不再使用。

張欣民表示，喜歡度假卻不一定得買度假宅，因「為喝牛奶養一頭牛」十分不明智，且這類產品一般不在市中心，交通不便利，還需要定期清掃、維護管理，建物會隨著時間貶值，無法如同一般不動產具增值可能性，反而是持有越久跌得越多，並非投資的好產品。