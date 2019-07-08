ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「為喝牛奶養一頭牛」不明智　4成度假小宅等逾1年賣不掉

ETtoday房產雲

衝浪,海邊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

7月放暑假了，想在國內享受度假風情，民眾可能一時衝動買下低總價的度假小宅。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃靖惠／綜合報導

7月放暑假了，想在國內享受度假風情，民眾可能一時衝動買下低總價的度假小宅，但可要注意這類產品，後續脫手難度高，根據《屋比房屋比價平台》統計，北台度假宅將近4成，得拖過1年以上才賣得出去。房產專家表示，度假宅多半不在市中心，且需定期清掃，建物隨時間貶值，持有越久跌得越多，並非投資的好產品，並奉勸「為喝牛奶養一頭牛」十分不明智。

但民眾購買休閒渡假住宅，須注意這類產品多不在交通便利處，且購買潛在買家少，一旦面臨脫手恐有難度。據《屋比房屋比價平台》統計，北市、新北、基隆、宜蘭4縣市的度假宅近4成以上，得在網路待售超過1年以上。

▲▼北北基、宜蘭度假宅網路待售件數與概況。（圖／屋比房屋比價平台）

北市主打度假休閒宅待售集中在北投、內湖、文山3區，且待售逾1年件數占比高達5成；新北則是三芝、淡水、萬里3區，待售逾1年件數占比近4成。

另外，前幾年投資客瘋搶購的宜蘭「溫泉宅」、「冷泉宅」，如今同樣脫手面臨難度，待售時間拖過1年占比，同樣達3成6。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴說明，北台灣度假宅待售「價格調降件數」只有個位數，另「調降件數占比」只有2％，也顯示屋主調降價格意願不高，且降價賠售的比例少，但是賣超過1年以上的比例卻很高，平均近4成。

天時地利不動產總經理張欣民表示，北台曾數度掀起搶購休閒類型不動產的熱潮，許多人喜好有山、有海、有夕陽的景觀度假宅，再加上這類產品總價不高、入手門檻低，就下手先買了之後擺在那裡，隨著時間過去，後來覺得路途遙遠，也逐漸不再使用。

張欣民表示，喜歡度假卻不一定得買度假宅，因「為喝牛奶養一頭牛」十分不明智，且這類產品一般不在市中心，交通不便利，還需要定期清掃、維護管理，建物會隨著時間貶值，無法如同一般不動產具增值可能性，反而是持有越久跌得越多，並非投資的好產品。

關鍵字：屋比房價度假宅溫泉宅衝浪宅脫手

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

蘆洲夜市掛滿紅布條　意義不明網..

3女租便宜老公寓「柴犬狂撞門」..

黑寡婦連殺5任日本夫！16年凶..

鄰居「一看200萬空地」白目神..

開價=底價？跟房仲過招4件事千..

高雄大八停業！悅城廣場「規劃4..

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

市價5折買兇宅！桃園猛男笑：划..

京華城蓋住宅？北市都發局回應了

新北板南線最夯捷運宅　海山站3..

ETtoday房產雲

最新新聞more

北台休閒度假小宅夯　近4成脫手..

老球館荒廢5年後　華麗變身頂級..

帶阿公阿嬤看世界　新住民走入社..

基隆近500戶小別墅社區　漏掉..

房子多老水管就多老　不可不做的..

新北板南線最夯捷運宅　海山站3..

連勝文：85新業主被韓感動才標..

浴廁霉斑、水垢OUT！ 蠟燭竟..

半年賣12間房　8年級生入行2..

勤樸機構八里龍米段住宅開工大典

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366