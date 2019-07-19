名廚傑米奧利佛餐廳才倒光　攜全家入住2億「都鐸式」豪宅

▲英國名廚奧利佛（Jamie Oliver）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）不久前才爆出餐廳倒閉、近千名員工失業的消息，沒想到他立刻準備搬入擁有近500年歷史、價值600萬英鎊（約台幣2億3304萬元）的豪宅。不過對於擁有「餐飲帝國」的傑米奧利佛來說，在事業遭到重挫後，他確實放低了對於住宅的標準，因為目前他與妻子、5個孩子仍住在倫敦北部，要價890萬英鎊（約台幣3億4567萬元）的豪宅中。

Jamie Oliver and his family move into their new £6m Tudor mansion https://t.co/DDfyk7VbcD pic.twitter.com/2MMFmnVSCJ — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 2019年7月7日

根據《每日郵報》消息指出，傑米奧利佛是在2018年底，買下這間位在埃塞克斯郡（Essex），歷史可追溯至1570年代的都鐸式（Tudor architecture）豪宅，準備將它重新打造成「完美的家庭住宅」。從上個月開始，這棟房屋外圍開始搭起圍欄，準備開始進行整修，也有人目擊有搬家公司的車輛，陸續把不少行李與家具搬進屋內。

傑米奧利佛開了數十間餐廳、主持好幾個美食節目、著有多本暢銷食譜，再加上開發自有品牌，總資產在2012年時更達到1億5000萬英鎊（約台幣71億），成為全球最有錢的主廚。不過從2016年開始，他的連鎖餐廳卻開始傳出虧損，今年5月時，25家餐廳中有22家關閉，約有1000名員工失業。

《每日郵報》還提到，傑米奧利佛打算在新家的廚房裡安裝舊式的廚具，這樣可讓他「用古老的烹飪方法創造出新的菜餚」。然而這棟都鐸式的歷史建築，受到該區建築委員會的監督，要進行任何改裝都必須經過特殊許可。