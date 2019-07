名廚傑米奧利佛餐廳才倒光　攜全家入住2億「都鐸式」豪宅

▲英國名廚奧利佛(Jamie Oliver)。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

英國名廚傑米奧利佛(Jamie Oliver)不久前才爆出餐廳倒閉、近千名員工失業的消息,沒想到他立刻準備搬入擁有近500年歷史、價值600萬英鎊(約台幣2億3304萬元)的豪宅。不過對於擁有「餐飲帝國」的傑米奧利佛來說,在事業遭到重挫後,他確實放低了對於住宅的標準,因為目前他與妻子、5個孩子仍住在倫敦北部,要價890萬英鎊(約台幣3億4567萬元)的豪宅中。

