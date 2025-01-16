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南台灣「推案王」年營收300億創高　5萬坪土地庫存待推

▲▼ 城揚,尾牙 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南台灣推案王城揚建設集團，16日舉辦「城揚感恩30周年旺年晚宴。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南台灣推案王城揚建設集團，16日舉辦「城揚感恩30周年旺年晚宴」，席開80桌，城揚建設董事長楊振宗表示，統計城揚去年銷售個案共有15案，去年營收達300億元大關，合計銷售3000戶，創城揚有史以來營收新高。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

城揚建設集團去年銷售中建案，合計達15案，有「南台灣推案王」之稱，16日舉辦城揚感恩30周年旺年晚宴，並以「迪士尼」做為尾牙Dress Code，席開80桌，現場氣氛熱鬧非凡。

▲▼ 城揚,尾牙 。（圖／記者張雅雲攝）

▲城揚建設董事長楊振宗表示，統計城揚目前銷售中個案共有15場，去年營收達300億元大關。（圖／記者張雅雲攝）

楊振宗致詞時指出，回顧2024上半年，房市火熱，新青安房貸及台積電設廠效應催化出市場剛需，小宅熱銷讓房市買氣轉強，預售反應更好，自住、投資客紛紛出手進場，房價站穩緩升，新推個案「陽明第一廳」、「登豐29」、「城揚大家」、「KS1」、「綠廳苑」、「惟美術」、「美術1808」等案皆是開賣即巔峰。

但隨之而來第七波的打房政策，第二戶貸款由7成打至5成，直接造成首換及置產等剛性客群流失。

▲▼ 城揚,尾牙 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「城揚感恩30周年旺年晚宴」，席開80桌。（圖／記者張雅雲攝）

楊振宗說，去年銷售中15場建案，共有4000戶案量，目前已銷售3000戶，合計營收約300億元，創城揚歷年以來營收新高，在建中建案也有15場建案，約3800戶可供銷售。

楊振宗表示，過去30年城揚專注本業，累積超過100棟建築，與約2萬戶推案量，未來30年，城揚有8年級二代加入，還有5萬坪土地庫存可啟動，將持續深耕高雄穩健經營。

至於今年新推案，城揚建設集團副總經理許承凱表示，城揚近年均維持15個工地輪轉，一案完工接一案，較不因市場景氣變化放緩或加速推案進度，今年還有「城揚H&A」、「城揚TWINS」、「耀美術」將陸續在農曆年後公開。

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關鍵字：城揚建設南台灣推案王尾牙30周年營收

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