「心之芳庭」熄燈雲品確定接手　米其林餐廳將進駐

▲台中知名旅遊景點「心之芳庭」今（14）日宣布將在3月31日熄燈。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中知名旅遊景點「心之芳庭」今（14）日宣布將在3月31日熄燈，引起不少人婚禮的回憶殺，不過據了解，該區未來將由雲品集團接手，打造新一代的米其林餐廳並結合婚宴會館。

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「心之芳庭」在台中大坑經營15年，將在3月31日熄燈號，引發眾人不捨，不過，據了解地主味丹集團萬寶資產管理將在北屯頭嵙山重整手邊土地資源，在「心之芳庭」租約到期後，邀請雲品集團接手，打造新一代的米其林餐廳並結合婚宴會館「富貴天心」。

對此薰衣草森林集團表示：「心之芳庭雖將於3月31日結束北屯據點，但集團會進駐新事業『薰衣草森林南投九九峰園區』，預計2026年將以全新面貌與眾人再續前緣。」

不過雲品集團外，味丹集團萬寶資產管理也與台中豪墅一哥精湛建設合作，打造總投資逾百億元的「國際台中會」，在330公頃、鄰近「台中國際高爾夫球場」的複合式園區中，規劃興建 20棟奢華溫泉Villa、引進米其林餐廳空間，以及客製化豪宅。

▲台中頭嵙山具有離塵不離城的氛圍，周邊有著國際高爾夫球場、私廚、溫泉等機能。（圖／記者陳筱惠攝）

精湛建設總經理陳志聲表示：「『國際台中會』坐落在台中頭嵙山，以全世界角度來看，這裡具有離塵不離城的氛圍，周邊有著國際高爾夫球場、私廚、溫泉等機能，加上全部水電線路皆已地下化，都符合全世界頂級別墅區的最基本條件。」

▲「國際台中會」以「賣地」簽約，上方建物依照買家客製化進行建造。（圖／記者陳筱惠攝）

「國際台中會」以「賣地」簽約，上方建物依照買家客製化進行建造，連室內設計、園藝造景都能指定，並全程由專業團隊服務，據悉，首批1.5萬坪土地、已經吸引10多位企業主買家，總共售出6千坪、最大一筆1200坪，純土地部分每坪開價12-15萬元。目前大多以上市櫃公司、國際企業所購入為主，打算作為私人或企業接待會所。

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