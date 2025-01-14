ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「心之芳庭」熄燈雲品確定接手　米其林餐廳將進駐

▲▼台中,頭嵙山,國際台中會,心之芳庭,婚宴會館,雲品,味丹,精湛 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中知名旅遊景點「心之芳庭」今（14）日宣布將在3月31日熄燈。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中知名旅遊景點「心之芳庭」今（14）日宣布將在3月31日熄燈，引起不少人婚禮的回憶殺，不過據了解，該區未來將由雲品集團接手，打造新一代的米其林餐廳並結合婚宴會館。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

「心之芳庭」在台中大坑經營15年，將在3月31日熄燈號，引發眾人不捨，不過，據了解地主味丹集團萬寶資產管理將在北屯頭嵙山重整手邊土地資源，在「心之芳庭」租約到期後，邀請雲品集團接手，打造新一代的米其林餐廳並結合婚宴會館「富貴天心」。

對此薰衣草森林集團表示：「心之芳庭雖將於3月31日結束北屯據點，但集團會進駐新事業『薰衣草森林南投九九峰園區』，預計2026年將以全新面貌與眾人再續前緣。」

不過雲品集團外，味丹集團萬寶資產管理也與台中豪墅一哥精湛建設合作，打造總投資逾百億元的「國際台中會」，在330公頃、鄰近「台中國際高爾夫球場」的複合式園區中，規劃興建 20棟奢華溫泉Villa、引進米其林餐廳空間，以及客製化豪宅。

▲▼北屯,大坑,國際台中會,房市,豪墅,陳志聲 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中頭嵙山具有離塵不離城的氛圍，周邊有著國際高爾夫球場、私廚、溫泉等機能。（圖／記者陳筱惠攝）

精湛建設總經理陳志聲表示：「『國際台中會』坐落在台中頭嵙山，以全世界角度來看，這裡具有離塵不離城的氛圍，周邊有著國際高爾夫球場、私廚、溫泉等機能，加上全部水電線路皆已地下化，都符合全世界頂級別墅區的最基本條件。」

▲▼北屯,大坑,國際台中會,房市,豪墅,陳志聲 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「國際台中會」以「賣地」簽約，上方建物依照買家客製化進行建造。（圖／記者陳筱惠攝）

「國際台中會」以「賣地」簽約，上方建物依照買家客製化進行建造，連室內設計、園藝造景都能指定，並全程由專業團隊服務，據悉，首批1.5萬坪土地、已經吸引10多位企業主買家，總共售出6千坪、最大一筆1200坪，純土地部分每坪開價12-15萬元。目前大多以上市櫃公司、國際企業所購入為主，打算作為私人或企業接待會所。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

關鍵字：台中心之芳庭雲品集團米其林餐廳婚宴會館

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

屏東社宅再+1！「緊鄰公園」　82戶預計2028年完工

國家住都中心於屏東縣恆春鎮推動「恆春好室」社會住宅新建統包工程，預計2028年竣工，將為屏東縣再提供約82戶社會住宅。

8小時前

房東擅自「拉高租金」放話不簽新約就滾　房客1招反制網友挺爆

德國一名房客在論壇Reddit發文稱，入住租屋處大約一年後收到房產管理公司來信，驚覺租賃合約將被取消，若不接受租金更高的租約，就要搬家走人。不過這名房客並未答應對方的要求，在聯繫當地組織後，成功扭轉局面，在接下來7、8年堅持自身立場，並未答應重新談合約，一路笑到最後。

8小時前

台積電高雄P1廠外觀成型　白埔列備用地「周邊還有3字頭」

台積電高雄第一座P1廠今年量產，外觀已成型。P4、P5廠日前進行環評審查，正在報編中的「白埔科學園區」有望成為台積電預備用地，環評書中提到，原本高雄園區要等2033年土地才會整治完成，目前P4、P5廠建廠用地的第四區已整治完成，周邊還有3字頭價格。

8小時前

「心之芳庭」熄燈雲品確定接手　米其林餐廳將進駐

台中知名旅遊景點「心之芳庭」今（14）日宣布將在3月31日熄燈，引起不少人婚禮的回憶殺，不過據了解，該區未來將由雲品集團接手，打造新一代的米其林餐廳並結合婚宴會館。

9小時前

泡湯還能體驗傳統宗教文化　屏東宮廟+湯屋4.5億求售

賣房不稀奇，但賣廟就很罕見。屏東車城鄉的「靈山聖道院」，今年有房仲在網路論壇PO文求售，指出地主重本建造合法廟宇，同時，廟宇與溫泉相結合，泡湯同時也能體會台灣傳統文化，開價4.5億元，專家表示，廟宇只能做為宗教事業使用，研判信眾較有可能標下。

10小時前

新北樹林12坪「有故事屋」開價近500萬！網笑虧：價錢比鬼可怕

台灣整體房價不斷上漲，讓許多人已放棄買房的夢想，不過有些人因不忌諱凶宅，反而可以用較便宜的價格入手房產。近日有一名房仲po文出售新北市樹林一間12坪的套房，並強調這是間「有故事的房子」，開價近500萬元，該篇po文曝光後，引起大批網友熱議。

11小時前

投資客多殺多拼出場！　在地：恐出現賠百萬案例

受到限制貸款風波影響，台中部分即將交屋的預售個案，逐漸湧現換約、賠售、平轉的案例，尤其西屯區過去小坪數豪宅尤為明顯，專家認為，投資客開始「汰弱留強」，多殺多中又殺多的情況，可能趨於明顯。

11小時前

大廟VS加油站？長輩大推「神明保佑加分」過來人嚇慘：龜剛欸

面對高房價壓力，選擇住宅地點成為購屋者的重大考量。一位網友就詢問，他已經看房好一陣子了，最近鎖定兩個建案，分別在加油站旁或大廟旁，他自己傾向前者，長輩卻推薦大廟旁，「說大廟旁反而有神明保佑，神明保佑加很多分？」話題引發討論。

11小時前

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權狀」！中獎直接變地主

最近是尾牙旺季，社群平台上幾家歡樂幾家愁，有不少公司瞬間被大讚是幸福企業。有妹子11日發文分享，參加公司尾牙的時候，老闆突然神神秘秘的說有兩個特別獎，抽到的人一開，瞬間讓全員驚呆，「是台北市土地權狀…抽到直接變地主！」貼文引發熱論。

11小時前

高資產族無貸款買敦南億級豪宅　長庚人暗藏實力

小巨蛋商圈豪宅「華固敦品」出現2筆無貸款現金交易，其中1位買方砸2.28億元購入百坪，戶籍登記在「長庚醫護新村」，裡面住得都是長庚醫院員工及眷屬。事實上，台北長庚醫院就在小巨蛋商圈，本次豪宅交易看似相當具有地緣性。

12小時前

猛男著背心露腹肌「泰性感」　網友：可以加入Jolin的舞群

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房東擅自「拉高租金」　房客1招..

12坪「有故事屋」開價近500..

「心之芳庭」熄燈雲品確定接手　..

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權..

投資客多殺多拼出場！　在地：恐..

釘子戶卡都更　他一招激勵地主快..

降價1億！苓雅廢棄醫院1.3億..

「統一商場」房東斜槓蓋住宅大樓..

「家住台北」每天高鐵通勤到新竹..

永和「排隊瘋搶豪宅」實登曝　前..

ETtoday房產雲

最新新聞more

屏東社宅再+1！「緊鄰公園」　..

房東擅自「拉高租金」　房客1招..

台積電高雄P1廠外觀成型　白埔..

「心之芳庭」熄燈雲品確定接手　..

泡湯還能體驗傳統宗教文化　屏東..

12坪「有故事屋」開價近500..

投資客多殺多拼出場！　在地：恐..

長輩推廟旁「神明保佑加分」　過..

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權..

高資產族無貸款買敦南億級豪宅　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366