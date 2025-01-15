國產旺年會邀天團開唱　員工每人爽領30萬分紅再加年終

▲國產建材、中保科今（15日）舉辦旺年會。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

國產建材、中保科舉辦旺年會，去年國產本業營收創新高，員工也舒服到了，每人可領到30萬元以上分紅金、1.5個月年終獎金。國產董座徐蘭英表示，去年預拌混凝土出貨量580多萬立方米，在科技廠興建需求帶動下，今年有望成長到620萬立方米。

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國產（2504）、中保科（9917）在南港展覽館2館舉辦旺年會，在總裁林孝信的大進場下拉開序幕，席開180桌，最大獎是2台Camry百萬汽車，並邀請告五人、Ella、許富凱等藝人與員工同歡。

2024年國產合併營收217.19億元，年成長3.22％，國內預拌混凝土本業營收為186.48億元，年增5.01％，為歷年來最高營收紀錄。

據打聽，國產員工約700人上下，由於去年獲利創高，「分紅金」也跟著提升，今年每位員工可分到30萬元以上，預計在清明節前後發放，年終獎金1.5個月則在昨天發出。

▲徐蘭英預期，今年國產預拌混凝土出貨量有望來到到620萬立方米。（圖／記者項瀚攝）

國產董事長徐蘭英於會前接受訪問時表示，去年國產預拌混凝土出貨量580多萬立方米，預期今年可來到620萬立方米，雖然目前來看開發商推案腳步減緩，但科技廠房需求仍強，其占國產出貨比例約達2成。

事實上，北、中、南科技園區及台商回流企業興建廠房，對預拌混凝土需求增加，就是國產2024年本業營收衝高的主要動能。

今年國產望年會主題是「AI無限+，創新大未來」，看得出集團對AI的重視。徐蘭英表示：「國產是傳產業，首先應用的一定是AI智慧產區，現已都在做，另外集團還有中保科資源，能協助國產在AI上的應用，像是導入監控系統在混凝土卡車隊上，未來隨著科技技術成長，中保科的AI運用也會不斷升級，也能來持續支援國產。」

展望2025年，徐蘭英表示：「這將是國產進一步深化創新、低碳策略的1年，我們將持續投入AI智慧廠區，並與國內外科技大廠合作，推動碳封存與碳礦化混凝土計畫，墊高營運優勢之餘、也為台灣的綠色願景貢獻更多的心力。」

徐蘭英說：「近期，我們成功研發的系列低碳高端混凝土產品，不僅在相關國內外認證上取得領先突破，認證數量更是業界第一，這一切都顯示了我們集團在先進高端研究發展中的領導地位。」

▲國產、中保科在南港展覽館2館舉辦旺年會，最大獎是2台Camry百萬汽車。（圖／記者項瀚攝）

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