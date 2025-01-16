1200萬當島主！　白河水庫萬坪小島求售「已有2組帶看」

▲原PO在臉書社團《全台房屋土地買賣〔回嘉真好〕》」PO文指出，「想不想擁有風景優美的秘境小島？剛好我有一個小島要賣。」（圖／翻攝自Facebook／全台房屋土地買賣〔回嘉真好〕）

記者張雅雲／高雄報導

「想不想擁有風景優美的秘境小島？」有網友在網路PO文求售白河水庫小島，地坪1萬5235坪，總價1200萬元，換算單價788元，並強調枯水期土地可連接，滿水期是小島，可擺渡前往，PO文一出，引起民眾熱烈討論。

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原PO在臉書社團《全台房屋土地買賣〔回嘉真好〕》」PO文指出，「想不想擁有風景優美的秘境小島？剛好我有一個小島要賣喔，在白河水庫上，風景真的好，低於公告現值，水庫裡唯一私有土地。」

根據銷售資料，該島位於白河水庫自來水保護區之森林區，枯水期土地可連接，滿水期是小島可擺渡前往，土地使用分區為林業用地，不得供其他用途之使用，地坪為1萬 5235坪，開價1200萬元，換算單價為788元。

負責銷售的住商不動產嘉義香湖加盟店林俊傑表示，台南市白河區白水溪段公告地價為595元，售價已經與公告地價相差不多，目前已經直接帶2組客戶到水庫去看，都是看準小島的稀有性、加上總價不高，已有不少民眾詢問。

林俊傑提醒，因該地位處白河水庫自來水保護區的森林區，如需做任何用途，得依法向主管單位申請核准。且依據《森林法》規定，經編為林業用地之土地，不得供其他用途之使用。

▲該地位處白河水庫自來水保護區的森林區，如需做任何用途，得依法向主管單位申請核准。（圖／翻攝自Facebook／全台房屋土地買賣〔回嘉真好〕）

林業經營行為除造林外，修枝、除草、疏伐或是採集種實、竹筍等皆為森林經營的範圍。另外，近年政府推廣在林業用地經營「林下經濟」，因應該政策，民眾可經營椴木香菇及木耳、金線連、林下養蜂等行為。

《樂屋網》發言人洪安怡指出，根據實登，白河區白水溪段近年土地成交行情落在單坪1000~2000元，若為乙種建築用地，單坪可到8000~9000元，以開價來說，算是符合區域行情。

不過若要興建資材室，現行法規私有林主所有土地每0.1公頃可興建20平方公尺大小，最大以200平方公尺為限，不可改建為住家、別墅或其他用途，使用仍相當受限。

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