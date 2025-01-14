房東擅自「拉高租金」放話不簽新約就滾　房客1招反制網友挺爆

▲原PO後來收到對方來信，稱當初那封信是由前員工錯誤發送。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

德國一名房客在論壇Reddit發文稱，入住租屋處大約一年後收到房產管理公司來信，驚覺租賃合約將被取消，若不接受租金更高的租約，就要搬家走人。不過這名房客並未答應對方的要求，在聯繫當地組織後，成功扭轉局面，在接下來7、8年堅持自身立場，並未答應重新談合約，一路笑到最後。

Newsweek報導，原PO與室友同住，簽署能負擔得起的租賃合約協議，但入住大約一年之後突然收到房產管理公司要調高房租的通知信，感到相當驚訝。這封信提到，「我們將取消您現有的租賃合約，若想續租這間公寓，請簽署這份租金更高的新合約，或是在30天內搬走」。

原PO對於突如其來的最後通牒感到震驚，但隨後聯繫當地租戶倡議組織。後來，該組織的律師查閱原始租賃文件發現關鍵細節，也就是除非雙方均同意擬議的變更項目，否則不得對原始合約做任何更動。換句話說，除非房客同意，否則房東要求簽訂新合約的要求基本上毫無意義。

在這之後，原PO收到對方來信，宣稱當初那封信是由前員工錯誤發送，且在接下來的這7年，對方每年都會試著重新談合約。最終租戶倡議組織的律師發信給房產管理公司要求停止每年寄送合約重新洽談的信件，原PO便再也沒有收到對方來信。

原PO在論壇Reddit以帳號karer3is發文說明事發經過，至今超過3萬人給讚，許多網友相當支持他的做法，「希望你把這件事告訴所有鄰居」、「太棒了」。