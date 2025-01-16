高雄20多年牛肉麵店年前熄燈　員工曝：房東要賣店面

記者張雅雲／高雄報導

高雄人氣老店「江浙牛肉拉麵」，憑著大份量牛肉與親民價格，每到用餐時間總是大排長龍，在地經營20幾年，相當受歡迎，不料近期無預警貼出告示只營業到27日，不少高雄人相當錯愕。店員透露，房東要售屋，之後就將直接結束營業。

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▲高雄人氣老店「江浙牛肉拉麵」，憑著大份量牛肉與親民價格，每到用餐時間總是大排長龍。（圖／記者張雅雲攝）

開店20幾年的「江浙牛肉拉麵」位於新興區忠孝一路，是高雄在地知名老店，最有名的招牌就是牛肉拉麵，一碗130元，肉大塊、湯頭濃郁，是不少在地人從小吃到的回憶，CP值超高，也有一票死忠顧客。

▲開店20幾年的「江浙牛肉拉麵」，不料近期無預警貼出告示只營業到27日。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到老闆突在店內貼出，「我們要結束營業，將營運至1月27日止。」 不少老顧客相當不捨，紛紛在Google Maps留言「從小吃到大，吃了好多家還是這味道好，1/27就要結束營業了心中滿滿的不捨，」、「湯頭超級好喝，牛肉煮的恰恰好，滷味有八角的味道，很好吃的老店。」不少在地人都急著在結束營業前，再回去用餐。

店員透露，該店在這邊承租20幾年，租金都沒有調漲，是因為房東決定要把房子賣了，店家也不想再搬家重新經營，才會決定直接結束營業。

▲最有名的招牌就是牛肉拉麵，一碗130元，肉大塊、CP值超高。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該店地坪25坪、建坪54坪，租金、成交價格實價登錄均無公布。仲介預估，月租金約為3~4萬元，據了解屋主開價落在3700萬元上下。

江浙牛肉拉麵 地址 忠孝一路 營業日 至1/27日止 月租金預估 3~4萬 售價預估 3700萬元

▲江浙牛肉拉麵小檔案。（ETtoday製表）

住商機構大南區協理林祺博表示，該區屬於早期發展生活圈，距離中正路商圈、捷運美麗島站、忠孝夜市等都很近，區段機能佳，透天屋齡多為50年起跳，臨忠孝路具店面效益，近年釋出量不多，店面主力地坪約25~30坪，成交價落在3000萬元上下，單坪價格約100萬元。

至於巷弄內透天，不具商用效益，屋況若未重新整理，地坪約20坪，成交價落在900~1200萬元。



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