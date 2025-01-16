【廣編】五大地標啟動信義計畫無限能量　絕版輕盈價收藏台北101生活圈

▲五大地標啟動信義計畫無限能量。

圖、文／五率國際廣告提供

台北首要CBD信義計畫區，米其林餐廳、旅館、豪宅及企業總部在此征戰。挑戰年營收800億元的全球紀錄，同時更是駐台外交機構聚集地，全台最國際化的地方，包含是英國、歐盟等。同時企業總部亦爭相進駐，國泰、新光、南山人壽、遠雄集團等。

隨著富邦信義A25總部完工，中高樓層月租金甚至比目前最貴商辦的台北101更高價，顯示30多年來信義計畫區能量潛力，仍持續不斷進化中！未來包括台北天空塔A7、四季酒店、富邦D1、南山A21、南山A26等五座國際級地標建築陸續啟動，未來落成後就業機會與進駐人口將讓信義計畫區更上層樓。

在台北101生活圈房不再高不可攀，【緻信義】以不到百萬的訂簽門檻，輕盈的總價入手國際級精品宅，難得良機怎麼不令人心動！從房地產的角度觀察，信義計劃區代表著台灣國際門面，未來面對全球通膨、原物料大漲，與台北市中心完整大面積土地稀缺情況，保值性依然高！佈局台北101世貿站450米優質房產，就是現在！

信義計畫金磚∣基隆大道首席

【緻信義】精品18、30、48坪

接待會館：台北市光復南路688號

賞屋專線：02-8789-0688

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