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買房送1克拉鑽戒！鑽石級建案 「緻信義」助年輕新貴圓夢成家

▲▼台北,信義區,緻信義,鑽石,成家,地段。（圖／業者提供）

▲信義區建案「緻信義」推出市場罕見買房送鑽戒活動，吸引年輕新貴情侶賞屋當場求婚，圓滿成家。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

浪漫驚喜！情侶賞屋「緻信義」，男方當場求婚，鑽戒作為愛情見證

信義區的新建案「緻信義」賞屋，意外地成為了一場浪漫求婚的見證。接待人員介紹了「買房送鑽石」的活動，男方靈機一動，當場向女友求婚，女友也毫不猶豫地回應：「我願意！」當天兩人立刻下訂並完成簽約，女方喜獲夢寐以求的1克拉鑽戒，男方則成功抱得美人歸，兩人甜蜜成家。

▲▼台北,信義區,緻信義,鑽石,成家,地段。（圖／業者提供）

▲購屋成家是許多人的夢想，緻信義推出「買鑽石地段好宅贈1克拉鑽戒」助攻情侶共譜美滿愛情故事。

買房送鑽戒，打破傳統行銷，成就愛情

在現今競爭激烈的房地產市場中，「緻信義」以一個別出心裁的活動吸引了眾多年輕購屋族的注意：購買鑽石級地段的同時，還能獲得一枚價值高達35萬元的1克拉鑽戒，成為年輕情侶見證愛情的浪漫見證。這種與眾不同的行銷手法，不僅顯示出「緻信義」對年輕人成家的支持，也讓買房過程增添了溫馨與驚喜。

緻信義」打造年輕人夢想中的家園

「緻信義」專案經理王大維表示，購房與成家是許多人一生的夢想，「緻信義」願意助年輕情侶一臂之力，見證他們的愛情結晶。此次推出的「買房送鑽石」活動，旨在吸引有購屋計畫的年輕情侶，在購買位於信義區的黃金地段好宅的同時，還能獲得一枚象徵永恆愛情的鑽戒。這不僅是一個購房機會，更是一個絕佳的求婚良機，讓愛情與房子一起成為兩人未來的基石。

▲▼台北,信義區,緻信義,鑽石,成家,地段。（圖／業者提供）

▲凡於信義區鑽石地段建案「緻信義」賞屋當日下訂並完成簽約就送1克拉鑽戒」。

頂級地段與堅固建築，成就完美居所

「緻信義」位於台北市信義區的鑽石級地段，地址為基隆路二段64~72號，距離台北101/世貿捷運站僅450公尺，交通便利。建築採用SRC鋼骨耐震技術，符合抗震六級標準，為精品小宅的安全提供了堅實保障，讓居住在此的情侶能夠安心共享甜蜜生活。

低公設比，極致舒適享受

「緻信義」提供18、30、48坪的多樣化房型，每戶設計皆採用開放式布局，無暗房設計，並且公設比僅有29.5%。即便如此，仍配備空中花園、接待大廳及交誼廳等設施，是台北市公設比最低的建案之一。「緻信義」專為年輕人設計，讓他們的每一分投資都能換來更高的生活品質，攜手共創美好未來。

▲▼台北,信義區,緻信義,鑽石,成家,地段。（圖／業者提供）

▲「緻信義」為SRC鋼骨抗震六級精品小宅，為年輕情侶的甜蜜愛情奠定穩固的基礎。

了解更多「緻信義」https://lihi.cc/zebI9
接待會館：台北市光復南路688號 
賞屋專線：02-8789-0688 
投資興建：利通建設實業有限公司 
企劃行銷：五率國際地產行銷

關鍵字：台北信義區緻信義鑽石成家地段

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