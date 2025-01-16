受日本影響！他想做「整體浴室」台灣卻少見　一票人狂勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「整體浴室」又稱為系統式衛浴，在日本被大量使用於住家與飯店裡，不過在台灣卻不常見。一名網友就表示，很想將家中浴室改成這種一體成形的，覺得清潔方便又不易長黴；怎料，不少人狂勸退，直呼「沒質感也很會發霉喔！」

網友在Dcard發文提到，他很想將家中浴室改成像日本那種，一體成形的塑膠盒浴室，「水冷了可以加熱，會配乾燥抽風機，不容易長黴，清潔起來也很方便。」

他直言，在台灣幾乎沒看過，「實在是很受不了磁磚浴室，就算有通風、乾濕分離，使用久了邊邊角角還是會長黴。」

對此，許多網友留言勸退，「一體成型的衛浴我之前也很嚮往，還跑去查哪家有做，後來爬文被勸退了，主要是維修部分很麻煩，如果有問題，好像沒辦法找一般的水電師傅」、「整體衛浴超沒質感的」、「不建議。衛浴壁面質感真的非常『輕』，同時包含浴室門、門檻都要自行找廠商，不是浴室中想的到的全都一次到位，除非場地受限，非一體衛浴不可，不然一般泥作浴室的總體造價還比較低哦」、「敝校宿舍有，然後403地震震壞了」、「我問了幾家，價格都比泥作高，搞不懂為何要做一體的」、「施工方式不一樣，還要把地板架高，留空間給管線，再好也流行不起來」。

不過，也有人大讚，「我覺得日本那種架高型的浴室很不錯，還有個小小浴缸可以放鬆一下，不太懂為什麼台灣不流行這種設置」、「我也喜歡這種浴室，雖然有點小，但打掃很方便，之前住日本短期，打掃浴室就很快，髒的地方也很好清理」、「日本的浴室真的超好用」。