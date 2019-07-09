想和世界知名的設計魂過夜嗎？八個包浩斯建築

隨著網路上各種包浩斯百年紀念活動巡禮，讓我們重新體認到這所20世紀最具影響力的設計和建築學校，與老師及那些深受由世界各地運動的傳播影響而建造的建築物。

受到包浩斯時代影響的建築物不僅是個物體，更是乘載的時代，思想與當代設計精神的產物。現在世紀各有許多包浩斯建築被妥善的保留下來，有些更改建成旅館飯店。

你想和世界知名的設計魂過夜嗎？

Aspen Meadows by Herbert Bayer

Aspen Meadows Resort度假酒店前身為世界著名的阿斯彭學院（Aspen Institute）的所在地，原先的阿斯彭學院由創意博學家，同時也是包浩斯中極具影響力的設計師－Herbert Bayer設計，佔地16公頃的校園。校園內的六棟建築構成現在酒店的主要建築，Bayer與Fritz Benedict合作，後者曾在Frank Lloyd Wright的指導下學習，並負責景觀美化。

而酒店建於20世紀50年代，擁有白色立體主義外觀，包括豪斯建築風格的平屋頂，大窗戶和原色調以及Bayer特有的簡約形式，運用自然光線呈現低調優雅，全都保留在98間臥室與陽台上。經過10個月的翻新後於2018年6月重新開業。

Dessau的包浩斯工藝大樓 by Walter Gropius



1996年在Dessau與Weimar的包浩斯建築物，被列為聯合國教科文組織世界遺產，為紀念包浩斯一百周年，基金會企劃了「在包浩斯工藝大樓過夜」的活動。這棟工藝大樓由Bauhaus創始人Walter Gropius設計，共有28間獨立空間，每個房間約6坪左右。這些公寓以原有的平面圖為基礎，採用當代材料，復刻出當時的家具與擺飾，而與大多數公寓不同，這裡沒有電視，也沒有迷你吧和電梯，每層樓只有基本的共用浴室設施，完全重現大學宿舍日常啊！

雖然少了休閒娛樂，但只要Josef Albers，Erich Consemüller，Herbert Bayer，Franz Ehrlich，Walter Peterhans，Hannes Meyer，Joost Schmidt…等人都曾經住在這裡創作，能與他們的精神共處一宿，哪是電視酒吧可以比擬的呢？

美國鱈魚角的Weidlinger House by Paul Weidlinger



匈牙利工程師Paul Weidlinger曾是Moholy-Nagy的學徒，後來於1953年在這裡建造了自己的房子。自20世紀90年代末以來，這所房子一直處於空置狀態並且差點陷入被拆遷危險。2012年，CCMHT獲得租約，並重新修復。

從池塘上的一條小船上看，Paul Weidlinger的避暑別墅看起來就像一個漂浮在地面上的白色盒子。該房屋停泊在斜坡較高端的混凝土橋墩上，往高度不斷增加的高蹺上建構，直到懸浮在半空中。

文字來源／mymodernmet.com、各飯店官網

圖片來源 ／mymodernmet.com

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