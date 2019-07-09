南台灣大雨直直落　2招避免買到漏水屋

▲近期台灣各地降雨不斷，但房仲業者指出，下雨天其實才是看房子的好時機。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

最近幾天因為西南風影響，台灣各地都持續有降雨，溼答答的很不舒服，出門要帶雨具也不方便，不過房仲業者表示，這樣的天氣其實更應該出門看房子，因為在持續性的降雨之下，漏水的房子問題都難以躲藏，只要鎖定容易發生漏水的地方，很容易就看得出來。

▲天花板和牆壁接鄰的地方，是常常會出現漏水的地方。（圖／記者陳建宇攝）

有些民眾覺得下雨天看房子很麻煩，但住商不動產企研室經理徐佳馨表示，其實要避免買到漏水屋的第1招，就是在下雨天去看房子，尤其連續降雨、強降雨之後看房子，往往可以用肉眼就看到滲水的痕跡，屋主想隱藏都沒辦法。

▲窗框也是容易發現漏水的地方。（圖／記者陳建宇攝）

要避免買到漏水屋，第2招就是鎖定容易漏水的地方檢查，徐佳馨表示，一般來說天花板和牆壁的接鄰處，是滲漏水最容易發現的地方，此外如窗框、冷氣框等地方，也都是容易發生外部漏水的地方。這些地方的漏水很多用肉眼就看得出來，否則也可以用觸摸的方式感覺牆面是否有凸起、不平整，都是可能滲漏水的訊號。

有些不肖屋主為了讓房子賣個好價錢，會刻意隱藏漏水的痕跡，採用的方式包括重新油漆粉刷蓋過漏水痕跡，或是利用裝潢遮掩，徐佳馨表示，民眾買房前要睜大眼睛仔細看屋，買賣合約內針對漏水的修繕責任也要看清楚，避免自身權益受損。