高雄人越住越擠！居住面積10年竟減5%　天龍國反增18%

▲從2009年與今年相較，高雄市人均居住面積由13.56坪縮水至12.88坪。（圖／中信房屋提供）

記者張菱育／台北報導

隨著少子化因素，家庭人口數也逐年下滑，若以建物所有權登記資料計算人均居住面積，以台南市的居民居住面積最大，平均每人約14.46坪；而居住面積最小的是新北市僅10.25坪。觀察10年以來六都居民居住面積變化，只有高雄市居民越住越小，其他五都是越住越大。

中信房屋研展室根據內政部建物所有權登記資料，計算買賣移轉單戶面積後，再除以家戶人口數，計算出人均居住面積。從2009年與今年相較，六都僅有高雄市人均居住面積由13.56坪縮水至12.88坪，減幅達5.01%。其他五都空間則增加，台北市今年增加為10.76坪、新北市10.25坪、桃園市11.46坪、台中市11.46坪、台南市14.46坪。

高雄市的人均居住面積縮水，中信房屋研展室副理張漢超表示，因高雄10年間人口成長趨緩，10年以來人口成長僅0.08%，為六都中成長最慢的都市，加上今年高雄家戶人口數，減少到和台北市一樣僅2.51人，也就是10年間家戶人口減幅比台北市還高，此外，因建商土地取得不易，改推小宅新案，讓買賣移轉面積縮小。

新北、桃園、台中、台南市2019年的人均居住面積比2009年還大，主要是因為買賣移轉單戶面積減幅，小於家戶人口數的減幅。張漢超表示，以六都相比，台南的居民平均居住面積，最大有14.46坪，其次為高雄約12.88坪，只是高雄有「越住越小、越住越擠」的現象，但即便如此，台南和高雄居民的居住面積還是比北中部還大。