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高雄人越住越擠！居住面積10年竟減5%　天龍國反增18%

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▲▼高雄市,鳳山區,房市。（圖／中信房屋提供）

▲從2009年與今年相較，高雄市人均居住面積由13.56坪縮水至12.88坪。（圖／中信房屋提供）

記者張菱育／台北報導

隨著少子化因素，家庭人口數也逐年下滑，若以建物所有權登記資料計算人均居住面積，以台南市的居民居住面積最大，平均每人約14.46坪；而居住面積最小的是新北市僅10.25坪。觀察10年以來六都居民居住面積變化，只有高雄市居民越住越小，其他五都是越住越大。

中信房屋研展室根據內政部建物所有權登記資料，計算買賣移轉單戶面積後，再除以家戶人口數，計算出人均居住面積。從2009年與今年相較，六都僅有高雄市人均居住面積由13.56坪縮水至12.88坪，減幅達5.01%。其他五都空間則增加，台北市今年增加為10.76坪、新北市10.25坪、桃園市11.46坪、台中市11.46坪、台南市14.46坪。

高雄市的人均居住面積縮水，中信房屋研展室副理張漢超表示，因高雄10年間人口成長趨緩，10年以來人口成長僅0.08%，為六都中成長最慢的都市，加上今年高雄家戶人口數，減少到和台北市一樣僅2.51人，也就是10年間家戶人口減幅比台北市還高，此外，因建商土地取得不易，改推小宅新案，讓買賣移轉面積縮小。

新北、桃園、台中、台南市2019年的人均居住面積比2009年還大，主要是因為買賣移轉單戶面積減幅，小於家戶人口數的減幅。張漢超表示，以六都相比，台南的居民平均居住面積，最大有14.46坪，其次為高雄約12.88坪，只是高雄有「越住越小、越住越擠」的現象，但即便如此，台南和高雄居民的居住面積還是比北中部還大。

▲▼買賣移轉人均居住面積。（圖／中信房屋提供）

關鍵字：內政部建物所有權登記買賣移轉單戶面積居住面積少子化小宅中信房屋

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