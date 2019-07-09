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曾涉假交易詐貸　知名牙材商整棟溫泉宅遭法拍

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▲▼北投溫泉宅一次7戶遭法拍。（圖／記者季相儒攝）

▲知名牙材廠商「鼎興貿易」負責人何宗英，北投整棟住宅遭法拍。（圖／記者季相儒攝）

記者張菱育／台北報導

知名牙材廠商「鼎興貿易」公司負責人何宗英，其位於北投區溫泉路的整棟住宅「雅苑」遭到法拍，第一拍底價2億6880萬元，每坪單價55.52萬元。專家認為，此次法拍的7戶住宅，當中有6戶有承租人或其他原因不點交，因此未來標脫可能性不高。

位於北市北投區溫泉路89號的住宅「雅苑」，共7戶住宅遭到法拍，此法拍債務人為鼎興貿易股份有限公司、何宗英所有，預計將於7月25日進行第一拍，底價2億6880萬元，總坪數484.18坪，每坪單價55.52萬元。「雅苑」屋齡約10年，為5層樓住宅，其1樓有7個機械式車位、2個平面式車位。

「鼎興貿易」公司是國內知名的牙科器材廠商，成立於1949年，1951年起自日本、歐美進口牙材，負責人何宗英是中山醫學院牙科畢業、日本大學齒學博士，曾任台北市牙醫師公會理事長，在牙醫界頗具知名度。

「鼎興貿易」公司負責人為何宗英，他過去曾涉嫌以「買支票」的方式，與國內多家醫院、牙科診所醫師製造假交易，再持不實買賣合約、支票與發票向多家金融行庫、民間融資公司詐貸逾31億元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，北投區屬於台北市房價較為親民的行政區，以溫泉路來說，由於範圍較廣，中古屋成交價落差也大，以此次遭拍賣標的周邊單價來說，10年左右屋齡建物多落在4字頭。

由於該案件須整棟一次標下，且除3樓外，其餘6戶皆因第三人承租或其他原因不點交，部份租期更長達至2056年，在此狀況未排除下，徐華辰認為，未來標脫可能性不高。

關鍵字：法拍整棟牙材商鼎興貿易北投區雅苑寬頻房訊

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