首爾都更釀傷亡！業者抗議拆除紅燈區燒死墜樓　曝黑道介入牟暴利

記者羅翊宬／編譯

城市內老舊建築須透過都市計畫拉皮、改建，為城市增添新鮮的顏色，但過程常遭到該地地主、居民、業者反對，尤其當該地又是聲名大噪的紅燈區，除了該地都更計畫容易遭暴力組織把持，性工作者該何去何從，更是政府在都更過程中所面臨的一大考驗！

清涼里588（청량리588）過去是南韓知名的紅燈區，位於首爾東大門區典農洞，這裡曾群聚許多色情產業，然而首爾市政府考量到性產業所帶來的高犯罪率，加上附近又有校園，遂於2016年5月開始執行都更，逐步拆除清涼里588的各式茶館、按摩店。

▲2013年的首爾紅燈區，清涼里588（圖／翻攝自維基百科）

根據韓媒《中央日報》，經營色情產業的崔男6月23日在抗議都更時，現場突然傳出巨大爆炸聲響，崔男因此嚴重灼傷，在逃走時從其佔據的2層樓建築墜落至地面，崔男掉到氣墊時，疑似頭部重擊地板，隔日傷重不治。

當地性產業業者、商販自去年營業場所遭拆除後，向政府數度要求賠償金，今年1月後他們佔據一棟廢棄的2層樓建築抗議，希望政府能正視賠償問題！

然而這起都更似乎還有當地暴力組織介入！MBC時事節目《PD手冊》深入剖析報導發現，暴力組織「新清涼里派」幫主金氏早已操控當地色情產業20多年，而死於抗議爆炸的崔男在生前留下的遺書透露，在經營性產業的15年間，曾數度繳交保護費給金氏，還曾遭金氏毆打，遺書中寫道「若我遭逢變故，一定要替我向世人揭發此事」，完整記載了2003年後清涼里588遭新清涼里派掌控的事實。

節目指出，「新清涼里派」1990年代後半期開始擴張勢力，向當地色情產業伸出觸手，2016年得知清涼里的都更計畫後，竟以個人名義成立建設公司，甚至疑似和樂天集團合作，介入都更計畫後，政府本該支付給「清涼里4區域」、「清涼里588」一帶之居民、業者的270億韓元（約新台幣7億1900萬元）的賠償金也不翼而飛。

▲「清涼里站樂天SKY-L65」完工鳥瞰圖（圖／翻攝自lottecastle.co.kr）

金氏開設建設公司、介入都更計畫，涉嫌掏空公司20億韓元（約新台幣5325萬元）資金、收受價值18億5千萬元（約新台幣4926萬元）精品，原本一審獲判10年徒刑，但在其提出上訴後，刑期竟大幅縮減，部份組織成員甚至7月中旬即可出獄，嚇得清涼里居民、業者不寒而慄。

據悉，該地其中一處建案「清涼里站樂天SKY-L65」是近期首爾江北地區炙手可熱的建案。根據《韓國經濟》，在面臨當地性產業、居民集體抗議、崔男死亡，東大門區公所不得不出面協調，最後終於在7月8日，政府承認該建案，預計本月19日設立樣品屋。

「清涼里站樂天SKY-L65」完工後，預計地下7層、地上65層，鄰近就是地鐵1號線、京義中央線、KTX、盆唐線等多鐵共構的清涼里站。根據HUG住宅都市保證公社5月的推算，「清涼里站樂天SKY-L65」每坪售價可以來到2600萬韓元（約新台幣69萬元），樂天飯店也將進駐。