僅住24人！希臘小島祭「包吃住+月給17K津貼」吸引移民

▲安迪基西拉島有著美麗的海岸線。（圖／翻攝自neos_kosmos IG）

記者王麗琴／綜合報導

想住在風景如畫的歐洲小島，不再是遙不可及了！希臘有一座小島為招募民眾遷入當地居住，祭出了幾項優渥條件，不僅免費提供食物及土地蓋房，每個月還有450歐元（約台幣17400元）的津貼，吸引許多詢問電話。

綜合外媒報導，位於克里特島（Crete）和基西拉島（Kythira）之間的安迪基西拉島（Antikythira），距離首都雅典航程大約只要45分鐘，全島面積約20.43平方公里，有著美麗的海岸線。這座小島從前約有300多位居民，但礙於島上工作及生活資源缺乏，年輕人紛紛到大城市工作及定居，導致目前島上僅剩24人，且多數是超過50歲的人，幾乎沒有孩童，人口老化問題嚴重，就算近年來積極轉型為觀光小島，也無法使島上人口加增加。

▲小島上現在的居民多數是超過50歲的人。（圖／達志／示意圖）

當地政府為了活化這座「老叩叩」的小島，擬定一項招募移民計畫，提供許多優渥條件以吸引想要移民的民眾遷入，包括：居住頭3年每月發放500歐元（約台幣17400元）津貼，同時提供免費食物及土地以供興建房子，甚至有機會入住海景第一排。

不過，安迪基西拉島雖然渴望有新的居民移入，可也不是任何人想去就能享受這優渥條件。這項移居計畫有2個條件限制，有3個或以上小孩的家庭優先；也歡迎從事漁業、農業、建築或烘焙師的人，因為這些職業能讓來島上定居的人獲得可觀收入。

市長哈夏勒奇斯（Andreas Harhalakis）表示，「我們需要年輕的大家庭加入，最好是大得足以讓安迪基西拉島變得熱鬧及充滿孩子聲音。」

▲安迪基西拉島的港口波塔莫斯。（圖／翻攝自百科全書）

雖然島上沒有銀行、ATM，且只有一間商店，但哈夏勒奇斯說，「我們有網路以及美麗的風景」。他更透露，目前已有4個家庭搬到小島上定居了。這項移民計畫目前開放給所有國籍人士申請，有興趣者需先經過篩選，不過希臘公民將獲優先考慮。

而根據一個私人旅遊網站Kythira.info的訊息顥示，該小島已努力恢復一些考古遺跡，包括一座古老的城堡，一座希臘神阿波羅神廟和一座有200年曆史的水車。