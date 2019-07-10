韓國瑜太普上新光租屋內部照曝光　3房2廳2衛浴「物品少到訝異」

▲「太普上新光」位在重愛路上，整棟總戶數約113戶。（圖／地方中心攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後沒住進市長官邸，在左營租「太普上新光」大樓，月租金3萬多元。如今房屋格局、內部照也曝光，客廳沙發上還有可愛的柴犬「米糠」抱枕，書架上則放鳳飛飛的專輯。

據了解，「太普上新光」位在重愛路上，整棟總戶數約113戶，緊鄰三鐵共構的高鐵新左營站，交通十分便利，且附近商店林立、周邊餐廳密集，生活消費方便。而距離中山高鼎金系統交流道或國道10號近，但不在主要幹道上，看得出除了要考量交通問題，隱私也是韓挑選房子的重要性。

▲▼「太普上新光」月租金3萬多元。（圖／地方中心攝）

▼韓國瑜住處沙發上，有他直播中常見到的柴犬「米糠」抱枕。（圖／翻攝韓國瑜直播影片）

消息曝光後，民進黨議員批評，這是韓國瑜「不信任」高市府官員的表現；另有房仲估算，該處大樓月租約4萬元，也讓韓挨批「爽住豪宅」。對此，韓國瑜8日受訪表示，租屋是自掏腰包，「不想去住一個這麼大的官邸，因為我時常有時候是一個人在」，沒占公家便宜；當初是透過仲介租屋，月租金大約2萬多還是3萬多元，「並不像外界講的，好像住在什麼阿房宮一樣。」

韓國瑜表示，大約就是2、30坪的房子，跟一般上班族一樣，至於換車出入是因為「不願意麻煩隨扈」，所以有時才會另外安排車輛接送。他也當場喊話，「如果大家這麼好奇，歡迎民進黨議員和新聞界的好朋友一起來我家看一下，大家泡泡茶聊聊天，我很好客。」

如今韓國瑜租屋處內部照也曝光，《中國時報》報導，是兩廳、兩衛浴、三房的格局，客廳除了開放式隔間的書桌椅和按摩椅，其他都是房東留下的家具，沙發上則有韓直播中常見到的柴犬「米糠」抱枕；書架上除了放家人的照片外，還有鳳飛飛的專輯。報導說，因韓在家時間不長，物品少到有些讓人訝異。

▲▼韓國瑜租屋處周邊餐廳密集，生活消費方便。（圖／地方中心攝）

▼韓國瑜強調，租屋是自掏腰包，沒占公家便宜。（圖／記者賴君欣攝）