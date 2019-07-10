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軍公教大本營反撲擊敗內湖豪野區　政大里榮登「天龍國最富里」

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▲▼北市文山區政大里為去年度最有錢的里。（圖／記者黃靖惠攝）

▲北市文山區政大里為去年度最有錢的里。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台北市「最有錢里」，連3年由內湖區寶湖里奪下。2017年卻改由軍公教大本營文山區政大里，反撲奪位。根據財政部綜所稅資料顯示，政大里居民2017年所得中位數為120.6萬元，是全台北市之冠，險勝寶湖里的119.9萬元。當地里幹事說明，許多教授、政要、醫生、中小企業主及藝人等，看準政大里內環境清幽，且距離政大、醫院近，交通又方便，選擇在此定居。

連續蟬聯3年「最有錢的里」的內湖寶湖里居民所得中位數119.9萬元，比2016年120.9萬元來得低，且被文山區政大里120.6萬元擊敗。政大里里幹事吳世寧表示，許多教授、教師、政要、醫生、中小企業主，以及藝人明星等，看準政大里內環境清幽，且距離政大、醫院近，交通又方便，選擇在此定居。

政大里位於政治大學、政大附中周邊，附近居民組成多為大學教授、教師等軍公教人員，或是在信義計畫區辦公的中高階層白領、中小企業主等，不僅如此，外傳明星也愛在此置產，包括梁靜茹、林志玲、楊丞琳等。

▼政大里內有政大附中。（圖／記者黃靖惠攝）
▲▼北市文山區政大里為去年度最有錢的里。（圖／記者黃靖惠攝）

信義房屋政大秀明店專案經理翁浩恩表示，政大里涵蓋政大附中學區，部分爸媽為了孩子就學而入手周邊學區宅，比如屋齡15年國宅「政大清境」、「政大庭園」就十分搶手，3房、室內坪數27坪，總價帶在1400~1600萬元間。

翁浩恩指出，選擇住在政大里的居民多元，除爸媽為孩子購買學區宅外，或者是在周邊授課的教授、老師等，或者在信義計畫區工作的中高資產階級，看準環境清幽、且交通方便，開車可銜接信義快速道路、國道3號，只需要12~15分鐘車程。

另外，政大一、二、三街為重劃區範圍，較多高總價別墅類型產品，吸引中小企業主，或者在信義區上班的中高資產族群，希望返家後能夠離開人群、獲得寧靜空間、充分休息。

▼政治大學。（圖／記者黃靖惠攝）
▲▼北市文山區政大里為去年度最有錢的里。（圖／記者黃靖惠攝）

▼政治大學校門前方的指南路商家林立。（圖／記者黃靖惠攝）
▲▼北市文山區政大里為去年度最有錢的里。（圖／記者黃靖惠攝）

翁浩恩表示，政大里範圍內靠近秀明路段多公寓、電梯大樓，以屋齡10年，大3房、60坪，單坪價格60萬元左右，總價帶3千~5千萬元；而較靠近重劃區內多透天別墅類型產品，以屋齡10年，約60~100坪，單坪價格50~55萬元，總價帶4千~5千萬元。

關鍵字：綜所稅中位數最有錢里政大里寶湖里政治大學

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