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影／連里長都不相信！高雄最有錢里不在阿扁家　竟藏左營眷村　

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記者陳建宇／高雄報導

高雄最有錢的里在哪裡？很多人可能會覺得是在鼓山的農16或是美術館，也有人覺得是豪宅聚集的前鎮亞洲新灣區，甚至到處是大地坪豪華透天的鳥松區都有可能，不過根據日前政府機關所釋出的數字看，高雄最有錢的里竟然是位於左營的永清里，跌破大家眼鏡。

▲▼高雄有錢里。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄左營的永清里打敗美術館的龍水里，成為高雄最有錢的里。（圖／記者陳建宇攝）

財政部財政資訊中心日前釋出「106年度綜稅所得總額各縣市鄉鎮村里統計分析表」，過去很多人會看平均數來決定哪個里最有錢，但事實上以中位數統計更能貼近現實狀況，因此包括美國等國家在計算人民年所得時，都採用中位數。

▲▼高雄有錢里。（圖／翻攝財政部網站）

▲永清里的綜稅所得總額中位數達103.3萬元，跌破大家眼鏡。（圖／翻攝財政部網站）

而根據財政部這份資料，高雄市左營區的「永清里」的綜税所得總額中位數達以103.3萬元，是全高雄市最多的里，甚至擊敗鼓山區、涵蓋整個高雄美術館特定區的龍水里，但龍水里的綜税所得總額中位數，僅96.7萬元。

▲▼高雄有錢里。（圖／翻攝GoogleMap）

▲永清里位於左營區北側，面積並不大。（圖／翻攝GoogleMap）

記者實際走訪左營區的永清里，發現該里過去是眷村，有許多土地仍為軍方所有，甚至眷村遷移之後土地就空置在那裡，未做其他用途。記者致電永清里里長郭鎮國詢問，他也表示相當驚訝，直問：「數字是不是錯了。」

▲▼高雄有錢里。（圖／記者陳建宇攝）

▲永清里有許多軍方土地，至今仍未開發。（圖／記者陳建宇攝）

郭鎮國表示，永清里過去就是眷村，但眷村改建之後許多人離開這裡，目前永清里的人數並不多，他研判可能因為比較多軍人住這裡，所得略高於一般民眾。根據高雄市民政局資料，目前永清里共有368戶、977人，而繳稅單位有258戶。

▲▼ 高雄有錢里。（圖／記者陳建宇攝）

▲信義房屋華夏店主任張鎧麟表示，永清里其實住了不少低調的高資產族群。（圖／記者陳建宇攝）

不過信義房屋華夏店主任張鎧麟表示，永清里其實住了不少「低調的有錢人」，除軍公教人員之外，有許多白手起家、具有資產的住戶，也有建商高層住在這裡。張鎧麟表示，他就曾成交過永清里的物件，而買方直接用現金買房，財力深不可測。

關鍵字：高雄左營永清里眷村財政部綜税所得總額最有錢里中位數

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