「新北第一里」富人財富蒸發？年所得9年降近2成

▲2017年綜合所得申報資料，新北市新店區華城里平均每戶年所得中位數111.4萬元最高。（圖／住商新店華城加盟店提供）

記者張菱育／新北報導

一般人對新北市最多富人集中的區域，普遍認為是新板特區，不過新北市新店區華城里的里民，年所得中位數是全市之冠，自2006年以來，蟬聯12年冠軍寶座，但是每戶年所得有下滑趨勢，較9年前下滑17.4%。

根據財政部近日公布2017年綜合所得申報中位數資料，新北市新店區的華城里平均每戶年所得中位數，為111.4萬元最高，其次為新店區中山里，所得中位數為101.2萬元，林口區南勢里中位數99.9萬元名列第3。

但是新店區華城里的每戶年所得中位數，雖連續12年蟬聯新北第一里位置，但卻有下滑趨勢，從2008年最高134.8萬元，降至2017年111.4萬元，降幅達17.4%。

▲華城路別墅區吸引富人入住。（圖／翻攝網路）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，因新板特區住宅產品類型多樣，且高低收入戶差異大，因此被排除在年所得前3名之外，而新店區華城里大多為透天別墅型產品，有產品單純、住戶相對較少、總價高的區域特性，不少企業老闆、高階經理人選擇在此居住，因此讓此里獲得年收入中位數冠軍。

新店區華城里多是新興高級住宅別墅，各社區以外來人口為主，不少科技業高階主管或是企業主，都是這區的住戶，且有有影劇名人住戶，像是陶晶瑩李李仁夫婦，就住在華城里的「青山鎮」，歌手阿妹也置產在此，以及艾力克斯、李詠嫻夫妻檔，都是新店區住戶。打破一般人對於新北市富人集中區，應該是新板特區的印象。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，華城里不乏動輒上億的高級社區，區域內又有康橋，許多家長願意為小孩就學而砸重金買屋，連帶讓居民收入提升。目前最受歡迎者，為總價3000萬元以內的個案，換屋族為多，大樓或別墅各有擅長，也形成不同於新北其他區域的狀態。