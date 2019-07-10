ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「新北第一里」富人財富蒸發？年所得9年降近2成

ETtoday房產雲

▲▼新店區華城里平均每戶年所得為289.8萬，勇奪「新北第一里」。圖為新店屈「大台北華城」社區。（圖／住商新店華城加盟店提供）

▲2017年綜合所得申報資料，新北市新店區華城里平均每戶年所得中位數111.4萬元最高。（圖／住商新店華城加盟店提供）

記者張菱育／新北報導

一般人對新北市最多富人集中的區域，普遍認為是新板特區，不過新北市新店區華城里的里民，年所得中位數是全市之冠，自2006年以來，蟬聯12年冠軍寶座，但是每戶年所得有下滑趨勢，較9年前下滑17.4%。

根據財政部近日公布2017年綜合所得申報中位數資料，新北市新店區的華城里平均每戶年所得中位數，為111.4萬元最高，其次為新店區中山里，所得中位數為101.2萬元，林口區南勢里中位數99.9萬元名列第3。

但是新店區華城里的每戶年所得中位數，雖連續12年蟬聯新北第一里位置，但卻有下滑趨勢，從2008年最高134.8萬元，降至2017年111.4萬元，降幅達17.4%。

▲▼ 華城路別墅區吸引富人入住。（圖／翻攝網路）

▲華城路別墅區吸引富人入住。（圖／翻攝網路）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，因新板特區住宅產品類型多樣，且高低收入戶差異大，因此被排除在年所得前3名之外，而新店區華城里大多為透天別墅型產品，有產品單純、住戶相對較少、總價高的區域特性，不少企業老闆、高階經理人選擇在此居住，因此讓此里獲得年收入中位數冠軍。

新店區華城里多是新興高級住宅別墅，各社區以外來人口為主，不少科技業高階主管或是企業主，都是這區的住戶，且有有影劇名人住戶，像是陶晶瑩李李仁夫婦，就住在華城里的「青山鎮」，歌手阿妹也置產在此，以及艾力克斯、李詠嫻夫妻檔，都是新店區住戶。打破一般人對於新北市富人集中區，應該是新板特區的印象。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，華城里不乏動輒上億的高級社區，區域內又有康橋，許多家長願意為小孩就學而砸重金買屋，連帶讓居民收入提升。目前最受歡迎者，為總價3000萬元以內的個案，換屋族為多，大樓或別墅各有擅長，也形成不同於新北其他區域的狀態。

關鍵字：財政部綜合所得新北市華城里中位數住商不動產信義房屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4222

連里長都不相信！高雄最有錢里不在豪宅聚落　竟藏左營眷村　

高雄最有錢的里在哪裡？很多人可能會覺得是在鼓山的農16或是美術館，也有人覺得是豪宅聚集的前鎮亞洲新灣區，甚至到處是大地坪豪華透天的鳥松區都有可能，不過根據日前政府機關所釋出的數字看，高雄最有錢的里竟然..

1小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4224

軍公教大本營反撲擊敗內湖豪野區　政大里榮登「天龍國最富里」

台北市「最有錢里」，連3年由內湖區寶湖里奪下。2017年卻改由軍公教大本營文山區政大里，反撲奪位。根據財政部綜所稅資料顯示，政大里居民2017年所得中位數為120.6萬元，是全台北市之冠，險勝寶湖里的..

1小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

讀者迴響

熱門新聞

3女租便宜老公寓「柴犬狂撞門」..

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看..

韓國瑜太普上新光租屋內部照曝　..

高雄男曝260萬買房攻略　網跪..

停2車格…翁狂檢舉　女1句話擊..

老球館荒廢5年後　華麗變身頂級..

18坪新屋狂冒16個電線蓋板！..

中和屋主轉手賣屋賺118萬　內..

她免費住公司宿舍…9天後下場慘

窗型冷氣不要了！過來人勸別回收..

ETtoday房產雲

最新新聞more

3成美國人為賣房崩潰　推3點成..

美國表弟月薪10萬　他嘆：領3..

「新北第一里」富人財富蒸發？年..

軍公教大本營政大里　榮登「天龍..

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看..

「亞太三溫暖」挑空夾層違建　3..

有錢真好　僑外資捧6億現金跟周..

韓國瑜太普上新光租屋內部照曝　..

北部租屋、南部買房　專家授雙北..

小宅必備！「隱藏門」視覺霸氣u..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366