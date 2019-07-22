豪砸近17億！戴森創辦人買下新加坡最貴頂層公寓　佔地大於棒球場！

▲詹姆士戴森砸16.8億買下新加坡頂層豪華公寓。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國戴森（Dyson Ltd）電器公司創辦人詹姆士戴森（Sir James Dyson）豪砸7380萬新加坡元（約新台幣16.8億元），買下新加坡最昂貴的獅城閣樓式公寓，打破新加坡閣樓式公寓有史以來最高的交易金額。

綜合外媒報導，華利世家（Wallich Residence）是新加坡最高的豪華公寓，座落於國浩大廈（Guoco Tower）的39樓至64樓，前身為Tanjong Pagar Center，由開發商GuocoLand建造，一共有181個住宅單元，其中包括1至4個臥室，4個閣樓公寓及1個頂級頂樓豪宅。

在詹姆士戴森買下該閣樓式公寓之前，它號稱「天空平房」，最高要價為1億新元（約新台幣22.8億元，2017年的價格）；而上一個閣樓式公寓的最高交易金額則是烏節路（Boulevard Vue），以5200萬新元（約新台幣11.8億元）的價格售出。

▲華利世家是新加坡最高的豪華公寓。（圖／翻攝自Wallich Residence官網）

至於詹姆士戴森買下的頂層公寓，是該建築最頂層的3層，佔地面積約1950平方公尺，擁有5間臥室、600瓶酒窖，游泳池、按摩浴缸等也不可少，還享有城市景觀的私人花園，甚至是包括濱海灣金沙。

另一方面，戴森公司今年初宣布把總部從英國倫敦遷移到新加坡，並加大投資，開拓亞洲市場並研發新產品。如今買下新加坡頂層豪宅，傳言是公司計畫在此研發電動汽車。