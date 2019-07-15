大學生自組志工隊　保護浪浪打造友善動物社區

▲南華大學學生們投入時間改善社區生活環境。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／綜合報導

曾獲得信義房屋全民社造計畫，大專青年組首獎的南華大學狗狗gogo志工隊的學生，為了想讓校園的流浪狗數量減少，他們走入學校附近的上林社區居民的生活中，與居民共同打造一個非觀光化的友善動物社區，不只要在社區裡倡議動物保護觀念，更為當地的孩子進行一連串的課輔工作。

過去這群學生不曾投入社區工作，他們以實際的行動開始，不僅讓社區居民看見學生們將自己視為是社區裡的一員，他們也在行動中理解，要營造動物保護的氛圍並非單次活動就可以形塑，必需從長期的社區陪伴中建立，讓社區居民對於社區生活中的生命故事產生連結，

他們甚至還利用居民提供的閒置空間，打造了一間「亭仔腳」的社區客廳，不只成為社區居民閒聊的空間，也成為孩子們課輔的所在。暑假時他們還與孩子約法三章，要在早上9點前寫完功課，然後便有精彩的動物教育課程，包括畫畫、美勞、看電影、說故事或看書，甚至還有志工哥哥姐姐們設計的動畫電影

因為投入社區服務，重新思考學生們原先對於社區的理解，不只投入時間改善社區生活環境，希望能在社區裡創一個學習、讀書的空間，提供弱勢孩子們學業上的協助以及對於在地的認同，也認知社區不只是一個做報告的地方，還可以反思以及重新對於生命教育的認識，更可以是青年實踐理想的所在。