影／早餐不吃不可？天龍國漢堡蛋＋大冰奶要60元　大安區置產得忍「千年之餓」

記者黃靖惠／綜合報導

早餐是一天活力的泉源，早餐店熱門組合餐漢堡蛋、大冰奶在北部一份要價60元，以早餐價當買房基準，想買下北市20坪新住宅，平均得花1500多萬元以上，換算下來，得713年不吃早餐才辦得到，再看北市各區的「房價早餐比」，當中又以大安區購屋壓力最大，平均得餓千年不吃早餐才可負擔。

▲早餐店。（圖／記者黃靖惠攝）



2019年前5個月北市各行政區5年內新成屋成交價，根據《屋比房屋比價平台》最新統計，北市平均單價76.3萬元，假設20坪新建小宅，平均總價1526萬元。再觀察最高單價的大安區，每坪均價123萬元，1間20坪住宅，平均總價2460萬元，反觀最低單價的文山區，每坪均價58.2萬元、總價1164萬元。

▼大冰奶、漢堡蛋一份要價60元。（圖／記者黃靖惠攝）



北部一份熱門早餐組合漢堡蛋、大冰奶需要60元，若用早餐價格當買房基準，民眾想在北市置產至少得存26萬頓早餐錢，平均得713年不吃早餐才有辦法。

早餐價格與北市各區新案價比例懸殊，也難怪民眾買房會大喊吃不消，想在北市買下1間20坪新建住宅，以大安區來說總價2460萬元，可換得41萬頓早餐，得要1124年不吃早餐才有辦法，也被譏諷想在大安區置產，至少得忍得住「千年之餓」。

除此之外，北市新建案總價最高，前5名是大安、中正、中山、信義、松山區，除了大安區買房得忍千年之餓外，其餘也都需要700年不吃早餐存錢，才有辦法負得起小宅，可見小資族們想靠存早餐錢去買房，除非能擁有與孫悟空一樣長的壽命，不然同樣難逃房價這座五指山。

但屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，想在北市購買新屋的首購民眾來說，因市中心房價高不可攀，建議可往北投、萬華、文山等市郊區找尋，買房負擔相對會比較輕一些，購買的空間也會較大。