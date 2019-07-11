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台中妹租屋！閨蜜「睡她位置」被打醒…背浮紅手印　半夜秒懂真相

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▲床（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，只有閨蜜會被拍背！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

不少人在外租屋遇到詭異狀況，也難以用科學解釋！一名女網友在台中租套房，曾有2名以上的閨蜜來房間睡覺，正熟睡時被一股力量拍打，背上還出現手印，直到某天，原PO半夢半醒間，赫見有男生走進廁所，嚇得她退租搬家。

這名女網友在《靈異公社》分享超毛故事，她19歲時，在台中沙鹿租一間全新套房，某天一位閨蜜先到家裡等她下班，等著等著就在床上睡著了，原PO到家後，閨蜜就一臉疑惑表示，「感覺一直有人打我的背」，結果掀開衣服後，居然有一個手印。

當時原PO沒多想，「我以為這只是一個意外」，怎料詭異狀況頻頻發生，其他幾位閨蜜也曾躺床上睡覺，「只要睡在我平常睡的位置就會被打」，玄奇的是，她們若睡在另一側就沒事情，讓大家百思不得其解。

直到某日，原PO睡眼迷濛中，看見廁所門前似乎站著一位男生，她跳起來查看，「發現他走進廁所裡面…」令她起雞皮疙瘩的是，廁所的門根本沒開，嚇得趕緊搬家逃命。

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▲▼ 台中妹租屋！閨蜜一睡打醒「背超清晰手印」　她半夜這一幕…秒懂急逃（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO曝，租屋處在某大學附近！（圖／翻攝自臉書靈異公社）

大批網友看完後嚇壞，發抖直呼「嚇到我褲子都鬆了」、「妳沒被拍背嗎？」、「他認同妳而已吧，其他人都不能睡這裡」、「地X靈」、「可能是想討拍拍」、「阿娘威…這個兇」、「快逃啊」、「沙鹿靠近哪裡？」原PO在留言串回應，自己平安無事，也沒有被拍背，租屋處「靠近X宜大學」，有人則透露，「X宜大學那邊好多這種案例耶！」

關鍵字：台中租屋閨蜜手印

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