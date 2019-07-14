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浴室4漏水主因　檢測、維修方法大公開

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▲▼居家漏水修繕。（圖／信義房屋）

▲居家漏水修繕。（圖／信義房屋）

記者黃靖惠／綜合報導

房屋漏水十分惱人，尤其是浴室漏水更加麻煩，一不小心居家環境終日溼答答，若想要徹底修漏水，也不一定要打除牆地面。對此，信義居家提供金鑫住宅醫院的建議，居家水管、排水管、地面、牆面漏水的4大主因，以及該如何自行檢測、甚至修繕施作流程。

類型一：管線漏水

1、給水管漏水

檢測方法：

透過觀察水管滲水是否為持續性，比如說樓上沒有用水、但還是一直滴水，那就有可能是水管漏水。經過觀察來做判斷，如果是給水管滲水，就可以分別關閉冷、熱水管路，來測試是哪條管線滲漏；最後，再進行壓力檢測，就可以確定答案囉！

維修施作：

給水管路漏水的處理方式，是從滲水中心點開始、沿著管線路徑將管線挖出，找出滲漏點並進行更換即可。如果不想未來因維修而敲打牆地面，則可以使用明管的方式，雖然較不美觀，但日後要維修較方便！

▲▼居家漏水修繕。（圖／信義房屋）
▲居家漏水修繕。（圖／信義房屋）

2、排水管漏水

檢測方法：

排水管的滲漏則不是持續性的，只有在樓上使用馬桶、面盆或浴缸時才會滲水，而且通常滲水位置會在馬桶、面盆或排水孔的下方。

維修施作：

排水管漏水維修不一定需要打除牆地面，目前新式住宅普遍把排水管懸吊在樓下住戶的天花板，所以維修時只要直接更換管件即可。

一般管線滲漏通常發生在接頭或彎頭的地方，或是舊式給水管所使用的鑄鐵管，時間一久就容易氧化、導致滲水，所以目前坊間已不再使用舊式給水管、改用不鏽鋼管！漏水管線修復完畢後，還要先開水測試，確認沒問題才可以進行復原動作。

類型二：結構漏水

1、牆面漏水

檢測方法：

牆面防水不良時，浴室外牆就容易出現滲水問題，而且只有洗完澡或清洗浴室後，才會發生牆面滲水的狀況；而且伴隨著漏水，浴室周邊外牆也會有壁癌產生。

維修施作：

使用常見的防水材為彈性水泥或高硬度的材料。可以的話，最好將浴室牆面整個敲除、重新施作防水層；如果不想全部敲除，至少也要敲到距離地面150至200公分，也就是平常淋浴時水會噴到的高度。

2、地面漏水

檢測方法：

當地面防水不良，樓上在洗澡或清洗浴室的時候，樓下的天花板就會出現滲水。

維修施作：

需要把浴室地面敲除，至少要敲到壁面夾角一塊磁磚的位置後，開始施作防水，使用的防水材與壁面防水使用的相同。防水施作完後，必須要放水、試水，確定沒有滲漏後才能進行復原。地面防水施作時，要注意地面施作後的高度、必須較門檻防水層低，否則水會從門檻滲到浴室外面。


 

關鍵字：漏水達人金鑫住宅醫院整修信義居家

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