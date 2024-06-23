雨天衣服晾不乾「還臭臭的」　網曝3招解決：非常好用

▲原PO的衣服洗完卻臭臭的。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果碰到下雨天，就會衣服晾不乾，甚至有異味？近日有網友發文表示，他的衣服洗好後，常會覺得有點臭臭的，這是洗衣機的問題嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「衣服曬不乾很快就發臭，是洗衣機的問題嗎」為標題發文，提到下雨天時，他的衣服就算洗好也乾不了，而讓他困擾的是，明明才過一個晚上，但衣服卻發臭了，這是洗衣機的問題嗎？但他前陣子才剛洗過洗衣機。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「衣服累積的細菌多了就容易臭，會臭的衣服就扔了，不可能乾淨了」、「衣服是要穿幾年，該換了吧」、「洗衣機沒定期清洗很恐怖，像是在臭水溝洗」、「跟衣服有關，跟地點無關」。

也有網友認為，只要把衣服烘乾、吹乾，就不會容易臭，「拿去洗衣店烘乾，不要雨天陰乾會臭掉」、「拿去自助洗衣店高溫烘20分鐘就解臭了」、「買烘衣機！非常好用」、「室內要放在小房間內用除濕機」、「剛洗完就開除濕機，衣服快點乾就不會臭」、「室內晾衣的話開電風扇」。

除了使用烘衣機，還有網友建議2招，「跟過碳酸鈉一起洗，解決」、「也可以用過碳酸鈉+熱水清洗」、「換室內晾衣的洗衣精就好了」、「如果拿出來不是香的，建議換室內晾衣的洗衣精」。

之前日本的洗衣達人大貫和泉就曾強調4點：

1. 最好在5小時內徹底曬乾衣服，否則即便是乾淨的衣服，仍可能在潮濕的環境中長出細菌。

2. 曬衣服前先用力甩4到5次加速脫水，而比較重、纖維較粗的衣物，晾乾前不妨先展開，增加接觸到空氣的表面積，更快晾乾。

3. 不要把衣服曬在牆壁或者窗簾的軌道上，不只難通風，還易沾染髒汙。

4. 曬衣服時可以將較短的衣物曬在中間，外側曬不易乾的棉質材料、牛仔褲，好讓空氣易流動。如果是使用除溼機，則可以在靠近熱風口的中央，掛比較難乾的衣物。