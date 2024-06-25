台中高人氣網美店養蚊2年　北客6299萬「打9折」買下

記者陳筱惠／台中報導

在台中擁有高度人氣的網美甜點店「侘寂」，位於國美特區的存中街上，2022年突傳歇業引發大票粉絲不捨，空窗2年後以總價金額6299萬元易手，創下台中市西區2024年第二高價，而據謄本資料顯示，新屋主為住在北市中山區的低調富豪。

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▲2020年開幕的甜點店「侘寂」，當時在社群媒體上創下上千則的打卡人次。（圖／記者陳筱惠攝）

2020年開幕的甜點店「侘寂」，地坪約51坪，建坪約46坪，過去經營義大利麵館，2016年大興土木之後改建為極簡純白的外觀，以及日式庭院造景，開業僅1年多就在社群媒體，創下上千則的打卡人次。

▲儘管「侘寂」在台中擁有超高人氣，但業者仍在2022年宣布歇業。（圖／記者陳筱惠攝）

儘管「侘寂」在台中擁有超高人氣，但業者仍在2022年宣布歇業，並出售店內各式設備、器材，不久便有仲介廣告店面出售訊息，號稱斥資千萬裝潢，開價6988萬元，與實際成交價相比相當於打9折。

台灣房屋國美特許加盟店店長王芳進表示：「『侘寂』所在的存中街屬於國美特區北側，路長約500公尺，兩側擠滿各式質感名店、米其林餐廳，因此被部落客譽為隱藏版美食戰區，在餐飲名店加持下，近年來該區地價行情已來到單坪100萬~120萬元間。」

王芳進分析，雖然本次交易的「侘寂」，單坪地價在123萬元，但因該屋位於角間，且斥資重金裝潢、環境新穎，未來還能省下修繕費用，附加價值受到買方認同。

▲過去國美特區以南側的街邊、巷弄為鬧區，直到「富邦天空樹」、「由鉅大恆」兩大豪宅進駐，引進大批高端住戶。（圖／記者陳筱惠攝）

值得一提的是，2024年以來西區交易僅2筆超過6000萬以上，另一筆則是由西區指標豪宅「由鉅大恆」、以總價8990萬元拿下。中信房屋中彰投駐區經理楊乾意則表示，過去國美特區以南側的街邊、巷弄為鬧區，直到「富邦天空樹」、「由鉅大恆」兩大豪宅進駐，引進大批高端住戶，許多質感、美食名店也開始往北靠攏，存中街身價也因此水漲船高。

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