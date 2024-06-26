北市悲情豪宅最慘賠3500萬　近期交易竟小賺出場

▲吉林路豪宅「尊勝白金苑」賠售賠到出名。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

吉林路豪宅「尊勝白金苑」賠售賠到出名，過去7筆轉手慘賠，最少賠1499萬元、最多賠到3507萬元，相當驚人。但該社區睽違2年再現交易，行情竟大跳升，屋主長抱13年小賺800多萬元，終於不賠了。

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台北市吉林路豪宅「尊勝白金苑」轉手賠售賠到出名，觀察實價登錄，2017~2022年間7筆轉手賠錢，且賠售金額都相當驚人，最少賠1499萬元，最多賠到3507萬元之多，跌幅超過2成。

不過，最新實價揭露，該豪宅睽違2年再現交易，但行情大跳漲，7樓戶以1.35億元交易，換算單價113.6萬元，對照13年前購入的金額，竟小賺875萬元出場，終於不再慘賠了。

▲「尊勝白金苑」轉手賠售紀錄整理。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產南京建國加盟店東林逸瑋表示，近年房價大漲，高總價豪宅也自然跟漲，「尊勝白金苑」屋齡10年，雖然過去有些賠售紀錄，但社區規劃非常高檔，建築外觀用石材打造，規劃迎賓車道，更厲害的是公設，規劃相當齊全。

林逸瑋說，「尊勝白金苑」除了有露天泳池，其他像是宴會廳等公設空間與住宅棟區隔開來，位於旁邊的2層建物中，對於注重隱私的高資產客來說，相當適合，是相當高檔的社區。

林逸瑋表示，「尊勝白金苑」鄰路面寬夠，沿線新屋多，市容不錯，對面又是雙語長安學區，而本次交易的7樓戶有附帶裝潢，每坪成交價達113.6萬元其實不貴。





▲「尊勝白金苑」對面就是雙語長安學區。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「尊勝白金苑」附近有高架橋，且鄰近林森商圈，難形成豪宅聚落，導致行情維持不易，紛紛出現金額不小的賠售交易。

陳炳辰觀察，區域屋齡10年上下的中大坪數社區，包括「華固鼎吉」、「力麒蕭邦」、「奧斯卡南京」近年成交單價都落在9字頭～110萬元，因此「尊勝白金苑」成交113.6萬元已是不錯的水準了。

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