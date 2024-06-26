貸新青安買30坪新房！女友氣炸鬧分手「等於坐牢」他崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新青安方案上路後，吸引不少無自有住宅的青年紛紛購屋。有男網友自曝，新青安貸款買房後，卻被女友嫌「根本就是坐牢」，兩人因此發生爭執，甚至鬧到快分手，令他無奈求問「想問女生們這樣是不是真的像是在坐牢？」話題引發議論。

一名男網友在Dcard發文「女友說新青安等於坐牢」，最近終於靠著新青安貸款買房了，但因為地點選在都市，所以沒有買很大間，室內約30坪、權狀有50多坪，可女友卻說「這麼小根本就是坐牢吧？我幹嘛還生小孩？」

原PO坦言，他自己也覺得很小間，可現在很多都越蓋越小，仲介則跟他說，現在年輕人很流行這種房，都喜歡這樣小巧精簡風，他也考量到女友不喜歡中古屋，才會選新房。

豈料女友卻嗆他沒本事，買的房太小，不生小孩了以免小孩受苦。儘管他表示，至少地點很不錯，用走的就可以到捷運站，女友仍不接受，還回「天氣那麼熱誰要走路啊？」打算出門都要搭車。

原PO直呼很難過，「繳完頭期款，現在努力繳貸款，現在卻快要分手了，覺得人生沒希望了」，而且房子也不能租人，因為利率馬上就會調高，還款年限也會縮短很多，不禁心中一苦，「想問女生們這樣是不是真的像是在坐牢？所以我是不是花幾千萬買了一個牢房？」

看到貼文後，眾人紛紛安慰原PO，「如果她沒能力或沒意願自己買更大的，而且又不願意接受目前的生活品質，她就不應該選你又來嫌棄你」、「可以換女友了，我跟老公剛買實坪18坪的小房，一起設計裝潢挑家具，就覺得很幸福了」、「要是貸款、頭期都是你扛，你女友沒有資格一直抱怨你。」