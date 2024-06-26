高市今年首標脫標率7成　楠梓地價151萬元再創新高

▲高雄市地政局首季土地標售臨時喊卡，26日舉辦第二季土地標售，標售狀況相當踴躍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市地政局首季土地標售臨時喊卡，26日舉辦第二季土地標售，標售狀況相當踴躍，共有37標封參與投標，標售總金額約30.68億元，平均溢價率57.5%，脫標率7成，其中，福懋建設以福熙實業名義標下高大特區706坪土地，單價151萬元再創楠梓區地價新高。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多 設計師：消費者最在意這3點

高雄市地政局舉行第二季開發區土地標售，共計推出10標12筆建地，合計總底價約29.5億元，26日吸引37標封參與投標，標售狀況相當踴躍，現場座無虛席，共標出7標共8筆土地，標售總金額約為30.68億元，平均溢價率57.5%。

開標前深受矚目的第2標位於中都重劃區新都段，底價約5.5億元，因建築法規有限高限制，爆冷無人投標。

▲得標總價最高的第8標，位於高大特區，共有8封標封競逐，福懋建設以旗下公司福熈實業，以10億元得標。（圖／記者張雅雲攝）

得標總價最高的第8標，位於高大特區，共有8封標封競逐，福懋建設以旗下公司福熈實業名義，以10億元得標，坪數為706.13坪，換算每坪單價151.7萬元，不只擊退遠雄等7家競爭者，更創下楠梓地價新高紀錄，得標溢價率高達129.44%，該公司董事長江子超透露，將等台積電產能全開後再規劃，現在尚無開發計畫。

最多人投標的第1標共2筆土地，位於中都重劃區，吸引10封標單投標，位於三民區中都重劃區，面積133坪，由寬頻房訊以1.2億元得標，換算單價92萬元，寬頻房訊發言人徐華宸表示，該地未來將興建公司總部。

▲高雄市地政局2024年Q2土地標售結果。（ETtoday製表）

面積最大的仁武福清段，也有8組人馬投標，面積達2292坪，得標價9.9億元，換算單價43.6萬元，由華友聯開發氣走隆大營建、光州建設得標，華友聯開發董事長陸炤廷表示，該區距離台積電車程約10分鐘，鎖定台積電族群，預計規劃2~3房大樓，2026年推出，外界預估未來房價至少3字頭起跳。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，此次土地標售一如預期的搶手，然而楠梓地價超乎市場行情也不意外，現階段整個市場都看好楠梓區未來發展，周邊土地成為兵家必爭之地，3~5年後房價站上5字頭也不意外。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多 設計師：消費者最在意這3點