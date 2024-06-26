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會呼吸的3D植感宅！「遠雄峰蘊」回家就能打開通往自然的任意門

▲▼遠雄建設,遠雄峰蘊,高雄,三民區,捷運,輕軌,高雄科工特區,自然,花園。（圖／業者提供）

▲「遠雄峰蘊」把「自然」搬進家裡，於2樓公設區打造露天浮島花園，隔絕大馬路的塵囂，暢享自然無界的健康生活。

圖、文／遠雄建設提供

給生活多一點綠！在擁擠、步調快速的都會裡，「回歸自然」是很多人追求的理想生活，接觸大自然不只讓自己充滿生機，還能釋放壓力、撫慰心情，創造舒適療癒感。「遠雄峰蘊」把「自然」搬進家裡，透過清新有氧的生態系宅居空間，讓住戶回家就是一種沉浸式渡假，可以放鬆、愜意地把生活譜寫成自己喜歡的樣子！

跟上世界級豪宅趨勢！「垂直森林」現身高雄市中心

「陽光、空氣、水」是好宅所需具備的基本條件，居家光線穿透、空氣流通、水氣和濕度剛剛好，住起來才會舒適。座落於高雄科工特區的「遠雄峰蘊」，將自然派生活哲學再升級，除了規劃完美格局邊間3房，所有臥室、衛浴皆開窗，全室採光、通風流暢，更引景入室，將「風、光、水、綠」體現在建築上，打造與自然無界的舒心生活。

比肩全球宜居綠化風潮，「遠雄峰蘊」由李祖原大師操刀，打造會呼吸的3D立體垂直綠化建築，著重室內淨化、隔熱節能，營造健康、自然的都市桃花源，對外也有調節微氣候、減緩都市熱島效益的環保效益，不少世界知名建築應用此概念設計打造，諸如：日本福岡的「空中花園」、米蘭的「垂直森林」、台北豪宅「陶朱隱園」等，朝氣十足又能友善環境，深受許多低調富豪青睞。「遠雄峰蘊」體現國際趨勢，在高雄市中心種下一處稀有垂直森林，讓住戶居住在綠意盎然的有機體中，徜徉於3D立體自然懷抱，享受自然生態與人類和諧共好的環境。

▲▼遠雄建設,遠雄峰蘊,高雄,三民區,捷運,輕軌,高雄科工特區,自然,花園。（圖／業者提供）

▲「遠雄峰蘊」體現國際趨勢，在高雄市中心打造一座「垂直森林」有機建築。

讓夢想成為日常！空中浮島花園＋超大尺度絕美陽台

想像一下，在市中心擁有一處秘境花園，該有多麼令人羨慕！「遠雄峰蘊」於2樓公設區打造露天浮島花園，隔絕大馬路的塵囂，不用出門，孩子在社區就能自在奔跑，毛寶貝也有寬敞的活動空間，更是大人下班後散步、乘涼、轉換心情的好所在。回家就能享受專屬隱蔽的城市綠洲，漫步花園療癒日常，生活有餘裕，心靈也豁達。

室內格局也體現自然派生活哲學，戶戶搭配3米深寬敞景觀陽台，運用設計巧思讓陽台成為客廳的延伸，放大居家空間。私有戶還能在陽台種樹，用綠意植栽妝點居家，打造最「速西」的度假fu陽台，夜晚與伴侶一起在陽台小酌談心、假日跟孩子在陽台野餐，不用出門，在家就能看看藍天、澆澆花草， 簡單而美好的日子不過如此。

遠雄房地產行銷副總許文宗說明，空中浮島花園、超大夢幻陽台，一般都是百坪豪宅才有的配備，但是在 「遠雄峰蘊」，43坪3房含車位總價2200萬，就能擁有豪宅級的居住質感，因此在市場引發關注。

▲▼遠雄建設,遠雄峰蘊,高雄,三民區,捷運,輕軌,高雄科工特區,自然,花園。（圖／業者提供）

▲戶戶搭配3米深寬敞景觀陽台，運用設計巧思讓陽台成為客廳的延伸，放大居家空間。

精華區再升級，稀有地標宅創造真價值

「遠雄峰蘊」稀有1598坪大基地、地上27層，垂直錯層建築以「山峰」之姿矗立於三民區九如一路，綠意層次美學創造經典仰望。許副總表示，三民區除了擁有精華區無與倫比的生活機能，住宅與文教氛圍也十分濃厚，還有軌道交通利多，科工館、鐵路綠園道加持，讓三民區成為在地人認證「最適合居住的區域」。

近期市府積極推動三民區紅線+黃線+輕軌「3捷環抱」，以及高雄火車站地下化、運動中心等重大計畫，待建設完工後，三民區將華麗變身，與鄰近的鼓山美術館豪宅聚落、左營巨蛋商圈連成一氣，引領城市再進化。「遠雄峰蘊」位於區域最知名的九如路上，地標級雙塔建築結合符合現代人需求的健康居家，受到許多慧眼菁英、在地換屋客的青睞，遠雄品牌尊榮御邸，更奠定區域地標名宅的地位，成為市場矚目焦點。

▲▼遠雄建設,遠雄峰蘊,高雄,三民區,捷運,輕軌,高雄科工特區,自然,花園。（圖／業者提供）

▲「遠雄峰蘊」位於三民區指標九如路上，擁有豐沛的生活機能，住宅與文教氛圍也十分濃厚。
 

關鍵字：遠雄建設遠雄峰蘊高雄三民區捷運輕軌高雄科工特區自然花園

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