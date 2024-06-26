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全台前4月建照核照量年減18.7%　雲林翻紅逆增近5成

▲▼ 「鄉林雲峰」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲央行日前對七都祭出第六波選擇性信用管制，七都之外的宜蘭、彰化、雲林、屏東、苗栗等地前4個月的建照核發宅數顯著成長。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

央行日前對七都祭出第六波選擇性信用管制，調降第二戶購屋貸款成數最高6成，觀察七都之外的宜蘭、彰化、雲林、屏東、苗栗等地，前4個月的建照核發宅數顯著成長。其中，雲林的數量比去年同期增加近5成，不少是外地建商爭相插旗。

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內政部統計，全台2024年1至4月住宅類建照核發數量3.7萬戶，較去年同期年減18.7%，最主要原因是年初總統選舉及央行3月升息暨土建融管制等因素。從各縣市表現來看，以台中市8182戶居第一、桃園市5091戶次之。

▲▼ 「鄉林雲峰」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七都之外房市，核發建照宅數前5名縣市，年增率最高是雲林縣49.4%。

值得注意的是，七都之外房市，若扣掉新竹縣市住宅類核照6120戶來說，核發建照宅數前5名縣市中，年增率最高是雲林縣49.4%。

對此，在斗六推案的鄉林建設（5531）董事長賴正鎰表示：「這半個月，接待中心來客量與成交率明顯有上升現象，且以置產為多。」

▲▼ 雲林房市,斗六車站,房地產廣告 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲雲林縣中的虎尾、斗六因人口密度高，兩地房價最高 。（圖／記者陳筱惠攝）

雲林斗六「鄉林雲峰」預售案銷售開出紅盤，鄉林建設副總經理方偉民說：「『鄉林雲峰』開案2個多月，銷售已接近8成。已購客多數是在地自營商與企業為第二代購屋、外出打拼有成返鄉為家人置產換新居，以及當地的公務員與教師等。」

不動產業者、永朋有限公司店長顏巧佳就說：「隨著雲林虎尾高鐵站特區開發，以及中科虎尾園區的帶動，都讓雲林的就業機會和能見度擴大，熱區落在虎尾、斗南、斗六等3區。其中，虎尾、斗六因人口密度高，房價最高，預售案突破3字頭，斗南則因交通便利，成為房市外溢的熱區。」

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關鍵字：雲林房市建照外地建商信用管制七都第二戶

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