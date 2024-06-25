自己當房東！　「賓利汽車」砸11.2億天價買內湖展間

記者項瀚／台北報導

西湖捷運站旁三角窗「Bentley賓利」展間停放多輛豪車，相當醒目，近期該代理商砸11.2億元天價，購入建物與300多坪土地，自己當房東。商仲分析，此價格建商肯定不願出手，而賓利卻購入，估計是對此點位「勢在必得」，希望把樓蓋高，打造品牌概念館。

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▲「Bentley賓利」代理商砸11.2億元天價，買下內湖展間，自己當房東 。（圖／記者項瀚攝）

頂級汽車品牌「Bentley賓利」台北展示中心位於內湖路一段，大面落地窗內停放各款式豪車，又位處三角窗，相當醒目，最新實價揭露，這239坪1層建物以11.2億元交易。

本次交易連帶368坪土地，使用分區為科技工業區，換算每坪地價306萬元。經查謄本，買方為「永三汽車」公司，為英國豪車品牌Bentley、Aston Martin、McLaren的代理商。

在地商仲、恆大不動產經理馮潤梅表示，本次土地單價306萬元，非常高價，「這個價格建商不會買，以現在區域廠辦行情推估，土地單價落在250~280萬元就已經很了不起了。」

不過，馮潤梅說，賓利在這承租多年，頗具代表性，三角窗曝光效果極佳，若想在內湖一帶扎根，這點位可說是最好的選擇，也難怪賓利展現出勢在必得的決心。

馮潤梅認為，賓利購入該展間後，除了省下租金，未來還保有開發彈性，像是自行興建更華麗的展間、或是與隔壁土地合建，分回低樓層使用，都是可能的選項，「這筆買賣看似高價，但對於地主、賓利來說，是一個雙贏的結果。」

▲「Bentley賓利」內湖展間內停放多輛豪車，相當醒目。（圖／記者項瀚攝）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，從國外趨勢來看，超跑、高級轎車傾向與開發商合作，把樓蓋高、蓋華麗，設定為品牌概念館，一來增加廣告效益，二來也能提供客戶更多服務，估本次內湖賓利也是依循這方向，才大張旗鼓以高價購地。

黃舒衛提到，以賓利來說，甚至在邁阿密興建61層品牌豪宅，而國內雖然尚未出現這種產品，但卻也有豪車品牌進行立體化投資，展間規模越做越大，像是賓士在北投大度路、內湖舊宗路都有如此設定，樓上甚至有辦公空間釋出。

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