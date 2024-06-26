每1.5天賣1間　台南南區40+老宅1字頭甜價搶手

▲台南受南科效應影響，近年房價高漲，價格親民的老宅逆勢翻紅。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南受南科效應影響，近年房價高漲，價格親民的老宅逆勢翻紅。根據房仲統計，台南屋齡40年以上老宅交易量冠軍在南區，佔該行政區交易量3成，房價還有1字頭價格，平均1.5天成交1件，一有釋出就秒被掃貨。

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台南新成屋價格不斷突破新高，老宅價格相對親民，帶動成交量。台慶不動產依據實價登錄資料，盤點台南市2023年屋齡40年以上老宅成交量，前5大行政區統計分別為南區、北區、東區、安南區及永康區。

交易量第一名的南區，成交248件，老宅交易量佔行政區達3成，而排名第3和第5的東區、永康區，老宅成交價竟與該行政區成交均價相當。

▲台南市屋齡40年以上老宅交易量前五大行政區。（圖／台慶不動產提供）

台慶不動產台南文化崇明加盟店長王啟山指出，南區老宅均價落在每坪19.4萬元，在老宅五大交易熱區中、房價最低，吸引民眾搶入手。

而東區老宅與中古屋價格持平，台慶不動產台南中華南紡加盟店東楊順森表示，主因為老宅還具有都更議題，對於未來發展有加分效果。

永康是因具區域議題，吸引民眾搶進，台慶不動產大橋站前店東陳俞安解釋，永康區是台南市人口最多的行政區，加上2025年即將動工的「永康創意設計園區計畫」，讓住宅需求旺盛，2023年房市交易量突破1700件，也間接帶動老宅需求。

▲東區新成屋價格不斷突破新高，老宅價格相對親民，帶動成交量。（圖／記者張雅雲攝）

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，觀察此類型屋齡40年以上交易，成交單價僅落在2字頭，且不泛位於台南蛋黃市區，周邊商業機能成熟，能讓小資族以較親民價位輕鬆成家，且老屋有室內坪數實在、較小公設比等優點，受部分購屋族群青睞。

林祺博提醒，老宅本身若非位於精華地段，銀行貸款條件恐怕較低，同時此類物件大多需額外裝潢，才能符合居住需求，而在現今工料雙漲的趨勢之下，裝潢成本同樣高升，若有意入手購屋者，需充分衡量自備金額。

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