羅時豐客家菜修業1千天後　台中「展店王」開出燒肉店

▲原藝人羅時豐開設的「客家本色市政店」3年前基地圍起帆布，近期正式亮相。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

原藝人羅時豐開設的「客家本色市政店」，3年前基地圍起帆布後，時隔超過1000個日子，經過興建期，日前掛上新招牌「茶六燒肉」，令人驚奇的是，該條路走不過2分鐘就是「茶六燒肉朝富店」，該集團儼然有複製公益路展店王態勢。

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過去經營10年的客家本色市政店在2020年黯然退場，空租近1年後，該地點突然圍起圍籬，當時傳出該地已承租人正是在台中公益路1公里內擁5店的展店王「輕井澤集團」。

近期該店面掛上招牌，赫然出現「茶六燒肉」令人相當驚訝，因為在此街廓步行2分鐘，就已有一間「茶六燒肉朝富店」坐鎮，同一街廓開設2間相同店面並不常見。

▲該建物土地面積約325坪、使用面積約808.6坪，除了餐飲用途外，還有辦公室用途。（圖／記者陳筱惠攝）

實際查詢該店面使用執照，資料揭露該建物改建為地上5層、地下1層建物，建物土地面積約325坪、使用面積約808.6坪，除了餐飲用途外，還有辦公室用途。

至於該店面租金，21世紀不動產七期河南加盟店沈政興表示：「周邊土地租金一坪落在1200元上下，推估這塊地月租金應落在35~40萬元間，且建物由租客建造成本，那就可會有租金優惠，也有可能由合約後面做逐年調整％數來回收。」

而七期朝富路為台中商辦密度最高的一塊，加上又有朝馬轉運站助攻，不少餐飲業者插旗，近期包含最高檔牛排館就選在知名商辦「CBD時代廣場」頂樓34層開設全台第二家分店。

▲新「新茶六」街廓步行2分鐘，已有一間「茶六燒肉朝富店」坐鎮，同一街廓開設2間相同店面並不常見。（圖／記者陳筱惠攝）

對此七期資深房仲廖香婷表示：「隨著新預售商辦供給，七期屋齡6年的商辦大樓『ＮＴＣ』在4月份成交中樓層單位，單價首度突破5字頭大關，且以相同坪數（約66坪）產品來說，單價每坪上漲約10萬元，而屋齡8年的『CBD』近1年成交價也站上45萬元大關。」

▲隨著新預售商辦供給，七期商辦價格水漲船高，單價每坪上漲約10萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

廖香婷表示：「新市政中心商辦群聚效應明顯，需求來自於企業轉型、軟體科技業、台商回流等，加上租賃去化快速，從最早每坪租金約700-800元，到如今行情已經看到每坪1000-1300元。」

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