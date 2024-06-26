大巨蛋、誠品接力24小時營業　鄰近租金飆漲3成

▲看好大巨蛋商圈崛起，誠品董事長吳旻潔去年把24小時書店移到松菸店。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近期北市大巨蛋周邊好熱鬧，繼誠品24小時書店搬到松菸店後，由遠東SOGO經營的「遠東Garden City」也開業，讓周邊商圈發生變化，不僅鄰近商圈空屋率下降，更帶動店面租金攀升。

隨著大巨蛋開始營運、SOGO商場陸續開業，加上誠品24小時書店也移到松菸店，讓北市大巨蛋周邊忽然熱鬧起來，附近商圈也跟著發生變化！

住商機構企研室執行總監徐佳馨指出，過去東區與信義商圈並不串連，但現在有望從台北車站、東區商圈，一路延伸到信義計畫區，形成一個長廊帶；大巨蛋與旁邊的松山文創園區，甚至有機會形成一個新商圈聚落，演變成「西南西、東巨蛋」的態勢。

她觀察，大巨蛋所帶來的商機龐大，加上近期誠品24小時店移往松菸，商圈發展頗有潛力。在疫情前，周邊商圈的租金行情每坪約5,000到7,000元，如今疫情結束，現在每坪達8,000元左右，甚至出現破萬元的案例，根據最新實價登錄顯示，松山文創園區旁一間三角窗店面，去年12月以總價17餘萬元出租，為松菸商圈發展十多年來，首次租金單價破萬元的交易。

可見在信義計畫區光環加持下，加上大巨蛋炒熱商圈景氣，周邊商圈的租金水準已水漲船高，店面租金媲美東區。一名周邊的業者就說：「有店面一口氣租金就漲了3成，看上的就是大巨蛋商機。」

另一方面，以往大巨蛋附近商圈的空屋率達2成，目前也已下降到1成左右，就連閒置1年以上的店面，都順利賣出。專家看好，結合運動賽事與藝文產業，加上日後百貨商場啟用，可望活絡周邊商業活動與店面交易。

▲大巨蛋結合運動賽事與藝文活動，帶來大量人潮。

而同樣看好大巨蛋商圈的還有誠品董事長吳旻潔。去年，誠品24小時書店改由松菸店接棒，當時她曾表示，松山文創園區是Google公布2022年全球十大熱搜文化景點，「從客觀條件來看，松菸店對外連結多元，可以結合生態、古蹟、廣場、運動、展演等不同樣態；接下來又有遠東SOGO大巨蛋商場當鄰居，經過多重考量，最後選擇松菸店作為24小時不打烊的新店點。」

一名業界人士觀察，書店搭配文創園區，加上大巨蛋全區正式營業後，該區域將匯集文創、運動、娛樂、商場四大經濟，有望成為台北市商圈樞紐，並為東區、信義區周邊創造商機，「未來光用想的就讓人期待！」

黃晴雯也曾說：「大巨蛋附近有國父紀念館、松菸，還有很多辦公大樓，是連接東區、信義區的廊道，將成為台北市新的消費聚落。」不過，實際情況還是要等到商場全區營業後，才能看出整體帶動效益，現在能確定的是，隨著商場、業態更加豐富，最後得利的都是消費者。



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