出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝3關鍵：更能省電

▲冷氣開26度搭配電扇，省電又吹涼。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都知道，變頻冷氣開開關關更耗電，那麼到底出門多久才要關？一名租屋妹說，目前電費1度6元，但感謝房東裝了大牌變頻冷氣，原本喜愛出門爬山的她，如今熱到受不了都宅在家吹冷氣，因此好奇「到底出門多久才適合關冷氣呢？」該文引發熱議。

一名女網友在PTT表示，最近天氣悶熱又爆雨，因此回家第一件事就是開冷氣，所幸房東幫安裝日系品牌變頻冷氣，「不然一度電費收6元...會直接吹到破產！」

原PO進一步表示，每到周末，冷氣更是無法關閉，原本熱愛爬山的她，由於天氣太熱，已經變成一個宅女，除非確定出門的時間超過一小時，否則冷氣都沒關，因為開開關關反而更耗電。

但原PO也不禁好奇，「到底出門多久才適合關冷氣呢？」因為實際網路爬文，說出門短暫一兩小時不用關，「除非跟朋友聚餐或出門辦事，不然這天氣在周末很少離開家裡這麼久啊，難道真的都不關？」

底下網友回應，「8小時以上，平時上班的時候」、「2小時，但還要看房間的保溫效果」、「沒錯啊！短暫根本不必關，4小時內」、「吃飯不關，上班才會關，4小時吧」、「我平常開26度，出門兩小時內會調成27度不關，超過時間就直接關」、「從來不關」、「變頻，定期清濾網比較重要」。

有內行提到，「變頻冷氣維持26度2小時的電力，和5分鐘把室溫從32降到26電力消耗差不多吧，當然還要考慮房間大小、開冷氣前室溫之類的誤差不能一概而論」。

事實上，日本節目做過實測，重開冷氣不如持續開著相較省電。專家解釋，冷氣開啟的時候最耗電，若開要短暫出門1至2小時內，冷氣不需要關機。

除了上述提到的保溫效果，台電粉專《台電電力粉絲團》也說明，每開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量就是1.3度，如果開關間隔時間不長，建議中途可以改為送風模式或調高溫度，切勿開開關關反而耗能。另外溫度設在26至28度並搭配電扇使用，更能達到省電效果。