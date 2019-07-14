持有5年賺千萬　大同區透天改建案低調創0賠售紀錄

▲北市大同區「森冠」今年4樓戶以5228萬元成交。（圖／業者提供）

記者張菱育／台北報導

北市大同區「森冠」屋主轉手大賺千萬！實價登錄資料，今年4樓戶以5228萬元，對照前屋主5年前入手價3705萬元，等於屋主大賺1523萬元，房價增幅高達41%。該社區大樓累計共有5戶都轉手獲利，專家指出，此社區多地主戶，當初取得成本低，才會讓現在市場上不少賠售案例的情況下，殺出重圍。

位於大同區赤峰街的「森冠」，屋齡約6年，根據實價揭露，今年4月成交4樓戶，總價5228萬元，每坪單價78.4萬元，共66.7坪。對照前一手的屋主於2013年購入總價僅3705萬元，等於屋主大賺1523萬元。

再看其它歷史交易案，該社區僅有一戶為賠售交易，其它轉手的屋主幾乎都賺錢出場，相對賺比較少的12樓戶，轉手也賺了516萬元。

而看似賠售的6樓戶，前一手屋主入手價8650萬元，2年後以5300萬元轉手，但是觀察實價揭露資料，顯示轉手的物件僅為原物件面積的一半，因此換算下來，該戶別也是賺錢脫手。

信義房屋南京西路店專案經理洪渝苹指出，「森冠」原為透天改建新大樓，因此當初取得的住戶有不少為地主戶，以土地換屋，取得成本低，因此再轉手賣大都能賣得好價格，但是此社區一層僅2戶，且戶戶面公園，屬於鬧中取靜的社區，若不是屋主有資金需求，通常也不會想要出售。周邊10年內新成屋，每坪約80~90萬元，買方大多為公司高階主管或外商回台自住使用。

▲北市大同區「森冠」。（圖／業者提供）