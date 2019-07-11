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台南也推社會宅？ 官員直指租金補貼更實際

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▲▼台南社會住宅。（圖／記者陳建宇攝）

▲台南市首個社會住宅將規劃在北門路、小東路口的台鐵公有地。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／台南報導

總統蔡英文提出「8年20萬戶社會住宅」的計劃，各縣市政府也都著手進行，台南市規劃在北門路、小東路口的台鐵公有地興建社會住宅。不過官員也坦言，南部地區房價、租金水準較低，現階段對於低收入戶最好的方式還是租金補貼。

▲▼ 台南社會住宅。（圖／記者陳建宇攝）

▲台南市的社會住宅距離台鐵台南車站僅500公尺。（圖／記者陳建宇攝）

台南市首批社會住宅位置就選在北門路、小東路口的台鐵公有地，該地除了正對台南公園之外，距離台鐵台南車站僅500公尺，距離成大力行校區也僅250公尺。不過這批社會住宅仍在規劃當中，台南市都發局都市更新科科長楊佳明表示，目前社會住宅的具體規劃還沒確定，不過1、2、3房的比例大致是30%、60%和10%。

▲▼ 台南社會住宅。（圖／記者陳建宇攝）

▲台南社會住宅正對台南中山公園，附近租金行情每坪約500元。（圖／記者陳建宇攝）

不過以南部地區的房價和租金水準，蓋社會住宅真的有幫助嗎？住商不動產台南崇學加盟店店東陳蒞生表示，台南市的社會住宅預定地周邊缺乏大樓產品，最靠近的大樓屋齡約20年，房價每坪15~16萬元，租金行情則約每坪500元。

以周邊租金行情每坪500元計算，20坪的房子租金約1萬元，因此社會住宅的租金是必要低於這個價位。附近民眾胡先生表示，他覺得要做社會宅使用的話，不僅不能出售，租金也一定要低於1萬元才有吸引力。

租金行情也是台南市政府規劃社會住宅的考量點之一，楊佳明不諱言，比起固定在1個位置的社會住宅，租金補貼其實更實際，在台南市各個行政區的弱勢或低收入戶都能申請。再者，新建社會住宅要考慮經費問題，壓低租金讓低收入戶負擔得起，卻會拉長市府財政回收時程，估計起碼30年才能回收。

楊佳明指出，去年台南市的租金補貼可提供超過4600戶，但申請的僅有4400多戶，等於租金補貼就能滿足台南市的需求，加上台南市也有包租代管，以及公辦都更、容積獎勵等多元取得社會住宅的方式，未必一定要新建社會住宅。

關鍵字：台南社會住宅租金補貼包租代管

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