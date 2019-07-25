居家5大危險區域「3成意外發生在客廳」！透天厝這設計易跌倒

▲客廳竟是家中最常發生意外的地方。（圖／pixabay）

房產中心／綜合報導

家是家人長時間一起待著的空間，應該要安全舒適，但事實上，家中有許多容易忽略的角落以及細節，都可能對幼童造成危險。靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴就指出，家中最容易發生意外的場所為客廳，其次為浴室、樓梯間、臥室及廚房。

《自由時報》報導，林月琴表示，許多家長都認為最容易發生意外的場所是廚房，但是根據統計，客廳才是最危險的地方，占比高達30.5%，且最容易被忽略。由於家人們都長時間待在客廳，增加意外發生的機率，例如收納櫃、茶几的尖角會造成孩子奔跑時受傷，抽屜內的雜物，像是打火機或藥品，若是被幼童拿到也很危險，其他像是電線或電風扇扇葉，都可能導致意外。

另外，現今許多人都住在高層公寓內，客廳常見落地窗設計，或是沙發緊鄰窗戶，小孩可以輕易攀爬，不慎跌落窗外墜樓的意外頻傳，過去也有許多小朋友被窗簾線纏繞住脖子的不幸事件，都是家長們需要多注意的地方。

專家建議，看似安全的地方才更要多加留心，尤其是要長時間待著的客廳，家中若有幼童，可以用防碰防撞的泡棉擋住家具的尖角，打火機等危險物品則一定要放在幼童無法取得的地方，繩索或電線則可以綁起來或是以掛勾固定。

▲廚房重地危險因子多，也常有意外。（圖／123RF）



居家危險空間第二名則是浴室，由於容易有地面濕滑的情形，滑倒是常見意外，幼童溺斃在浴缸、臉盆內，或是被洗澡熱水燙傷的事件也曾發生，另外，浴室常有許多清潔劑，若是被孩子誤食誤碰，可能會造成憾事。林月琴指出，浴室內可以舖止滑墊，熱水器則調到不會燙傷的溫度，有插座的話，也要使用保護套，以免觸電。

家中危險空間第三名就是大家所想的廚房，主要傷害來源為火源以及各式各樣的利器，甚至連保鮮膜邊邊的切割利刃，都可能讓人受傷，不只小朋友要注意，成人也得當心。其他像是塑膠袋套頭窒息、誤食、誤飲冰箱內的東西或是拉扯電器電線造成燙傷，都是平常不會注意的潛在危險因子。

台灣南部有許多透天厝建築，其中屋內的樓梯也是許多家長常忽略的地方，一般樓梯都是以大人的身高做設計，小朋友可能會發生踩空，或是從樓梯旁跌落的意外。因此建議要在樓梯上加裝扶手，欄杆間隔小於6公分以內，階梯部分也要加裝止滑墊，最重要的是，要避免孩子單獨上下樓。

最後是每天都要睡覺，也是長時間待著的臥房，雖然房內較多材質柔軟的寢具，但過去也常發生幼兒窒息意外，多半是因為床圍沒有綁好釀災，因此專家建議，一定要用固定式的床圍。此外，現今許多房子的格局較小，屋內會有大量收納空間，小孩很容易被櫃子門夾傷，或是玩躲貓貓被鎖在衣櫃內，都要特別注意。

▼透天厝內的樓梯也是常有意外的地方。（圖／pixabay）