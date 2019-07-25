開箱日本第一豪宅！「3玄關16房11衛浴」全包東京夜景　光電費就破百萬

▲日本節目採訪，首次公開日本第一豪宅。（圖／翻攝自YouTube）

記者林瑩真／編譯

日本第一豪宅佔地215坪，有3個玄關、4個浴室跟7間廁所，景致好到將東京夜景通通一覽無遺。不過令人意外的是，屋主並非什麼富豪，而是一名靠副業賺錢的主婦，身價破億！

綜合日媒報導，在日本將近1.3億的人口當中，總資產破億的人卻只有1%，然而，其中就包含一名育有2名女兒的家庭主婦高嶋美里。高嶋美里向日本節目介紹她買下的、位於日本東京都江東區東明的豪宅，當初她買的時候並不知道，她的房子是全日本第一豪宅。

才走進屋內，就發現玄關多達3個，其中一個用於接待客人的玄關寬至30疊（一疊等於一個榻榻米，約1.62平方公尺）；接著再走進去，就是聚會廳及會客聽，聚會廳是一般東京都公寓的2倍大的72疊，會客廳是37疊，其中包含客人專用的餐廳及廚房。

▲豪宅內房間多、客廳多、廁所也多。（圖／翻攝自YouTube）

聚會廳還能270度俯瞰東京夜景，所有觀光客想看的天空樹、彩虹大橋、東京鐵塔等知名東京景點，高嶋美里在家就能欣賞，視野更是一等一的好。不只如此，其他與客人相關的空間還有至少5間休息室、酒窖，全部約208疊。

至於屬於主人的空間，包括11間房間、長達30公尺的走廊，甚至有100平方米的陽台，可以直接觀賞東京灣的煙火大會，主臥室則是可以看到東京鐵塔，數一數還有2間書房、4間浴室、7間廁所；更令人驚訝的是，寵物專用的客廳及廚房一共38疊。

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如此豪華的房屋花費當然也不便宜，由於家中不關燈，一個月電費至少30萬日幣（約新台幣8.5萬元），一年則高達360萬日幣（約新台幣100萬元）。至於當初以多少價格買下這棟豪宅？高嶋美里透露，買屋加裝潢花費一共18億日幣（約新台幣5.22億元）。

雖然高嶋美里表面就是一名普通的主婦，不過實際上，高嶋美里副業從事網路廣告業，透過企業買下她網站的廣告版面，以及顧客購買企業產品的抽成，個人年收高達1億日圓（約新台幣近3000萬元），公司則價值3億日圓（約新台幣近8700萬元），而這一切都是在短短10年完成。