搶進明星國小窄門　出生就設籍最保險

▲要擠進明星國小窄門不容易，設籍滿6年才有第一順位資格。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

重視教育的家長們總是希望孩子能從小就讀好學校，可以贏在起跑點，但想要就讀公立的明星學校，難度不比讀私立學校低，除了要能夠搶得先機，設籍在名校學區，在學區若有自有住宅，也有機會擠進名校窄門。

▲許多名校都是總量管制學校。（點圖可放大／翻攝高雄市教育局網站）

以高雄市的明星國小龍華國小為例，該校一直是總量管制的學校，也就是說想讀龍華國小的學生遠比該校可以容納的學生多，該校教務主任許如菁表示，該校第一順位收的是在學區設籍滿6年的學生，這樣的學生人數通常就已經佔了過半的名額，甚至在像龍年這種學生人數激增的年度，光是設籍滿6年這項條件就足以額滿。

▲在學區擁有自用住宅，也是搶進明星學區的方式之一。（圖／記者陳建宇攝）

設籍滿6年的概念是什麼？一般學童都是6歲進入小學就讀，因此設籍滿6年的意思基本上就是孩子一出生就要設籍在學區，就會是第一順位入學。若設籍滿6年的學生收完之後還有名額，在學區內擁有自有房屋的民眾的孩子則是下一個順位入學的對象。信義房屋農十六店主任袁國庭表示，到該店詢問的民眾確實很多都是因為學區所以來買房子，名校威力可見一斑。