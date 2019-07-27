房租全美最貴、買房族無法負擔！舊金山灣區空屋「高達10萬間」

▲舊金山都會區有約10萬間空屋。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

舊金山灣區是熱門的都會區，導致房價居高不下，更成為全美租金最高的城市，不過，網路服務公司「LendingTree」近期公布的一項數據相當出乎意料，舊金山都會區一共有約10萬間的空屋，空屋率高達5.6%。



「LendingTree」檢視了全美國50大都會區後發現，舊金山都會區（包含奧克蘭、希活以其周邊郊區）的空屋率為5.6%，整個都會區有178.4萬戶，其中有人居住的約為168.4萬戶。「LendingTree」分析認為，舊金山地區屬於「賣方的市場」，以及賣方可以很容易就找到買主，但是潛在的買家要買房卻很困難。



事實上，舊金山的空房率與其他地區相比之下，並不算高，佛州遠超過這個數字，光是在邁阿密就有高達42.8萬間空房，整個城市的空屋率為17%，而奧蘭多空房率為16%，坦帕地區為15%。研究人員指出，佛州是許多人購買「第二住宅」的熱門地點。

此外，鄰近舊金山的聖荷西都會區空屋率也不高，只有4.26%，研究顯示，就業市場蓬勃，再加上千禧世代湧入購屋，導致這樣的結果，舊金山空屋率低也是類似原因。

雖然空屋數量較少可能是經濟健康發展的指標，但是住戶認為，在住房量仍然不多，而想要入住舊金山地區的人卻逐漸增加，也導致租金和房價都逐漸飆漲。根據「Zumper」的統計數字，在舊金山一個房間租金的中位數為3700美元（約台幣11.7萬元），而全美平均中位數為1216美元。